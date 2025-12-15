מרתון טבריה יהיה בסימן "רצים עם לוחמים"

מרתון Winner טבריה הבינלאומי, המרוץ הוותיק והמהיר בישראל, יוזנק בפעם ה־47 ברציפות ולראשונה אחרי מלחמת התקומה. מרתון טבריה הינו אליפות ישראל במרתון וצפוי לארח אלפי רצים, ביניהם משפחות חללי מערכות ישראל ולוחמי צה״ל המסיימים בימים אלה חזרה לשגרה אחרי שנתיים של לחימה עצימה.

המרתון יוזנק ב-9.1.26 בסמוך לחוף גיא על שפת הכנרת ויתקיים בתמיכה ובשיתוף משרד התרבות והספורט, עיריית טבריה, איגוד האתלטיקה, ה-Winner ואגודת הפועל. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "מרתון טבריה, מוזנק השנה בסימן הוקרה והצדעה לכוחות הביטחון, לפצועים ולמשפחות השכולות. משרד התרבות והספורט רואה חשיבות לאומית בקיומו של האירוע וממשיך לתמוך בו בכל שנה, כחלק מהמחויבות שלנו לחזק את הספורט בעיר טבריה. אני קורא לציבור הרחב לקחת חלק פעיל במסלול מיוחד זה".

המסלול ותנאי הריצה

הרצים שיוזנקו מחוף גיא, יעברו בטיילת “קפלן” החדשה שנחנכה בחודשים האחרונים ומשם לאורך חופי הכנרת עד אזור עין גב וחזרה לנקודת ההתחלה. זהו מסלול מישורי ומועט פניות, המהווה מדי שנה בסיס מצוין לתוצאות שיא. שיא המסלול (Course Record): 2:07:30, שהשיג פטריק טאמבווה (צרפת). המרתון יתקיים בין 06:00–13:30 (הודעה על הסדרי תנועה תפורסם ע״י משטרת ישראל).

מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)

המרתון יתקיים במספר מקצים: מרתון מלא (42.195 ק״מ), חצי מרתון (21.1 ק״מ), 10 ק״מ ו־5 ק״מ. הרצים האיכותיים ביותר מהארץ ומהעולם צפויים לקחת חלק ולצבור ניקוד ראשון לשנת 2026. בשנה שעברה ניצח במקצה המרתון תחלואיני מלקה (הפועל עמק חפר) בזמן של 2:19:19. אחריו הגיע לקו הסיום אמיר רמון (הפועל עמק חפר), שהוכתר כאלוף ישראל במרתון לשנת 2025 עם 2:27:10. אצל הנשים ניצחה ביטי דויטש (מכבי אתלטי הנגב) והוכתרה לאלופת ישראל בזמן של 2:55:41.

ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה: “חודשים לאחר סיום המלחמה בצפון וסיום המלחמה בכלל, העיר טבריה נרגשת לארח את מרתון Winner טבריה הבינלאומי ה-47 עם שלל רצים איכותיים מהארץ ומהעולם. אין עוד מקום יפה כמו טבריה בעולם לקיים בו מרתון, לאורכו של האגם הלאומי, הכנרת. אני מזמין את כל הרצים להירשם ולהשתתף במרתון שהפך כבר מזמן למסורת ולמסלול האיכותי ביותר לאתלטים”.

מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)

שבתאי צור, יו״ר הטוטו: “הטוטו גאה להיות בפעם ה-12 נותן החסות הראשי של מרתון Winner טבריה, המרתון הוותיק והמהיר בישראל. אני קורא לקהל הרחב להגיע לרוץ, לצפות וליהנות מהנופים עוצרי הנשימה ומהמרוץ ההישגי בישראל”.

מאיר ברדוגו, מנכ״ל הטוטו: ״הטוטו נותן בשנת 2025 חסות למעל 25 תחרויות ספורט ומרוצים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. אנחנו בטוטו גאים להרחיב מדי שנה את פריסת התחרויות, המבטאות את האופטימיות, השמחה, ובעיקר התקומה של מדינת ישראל, שכמהה לשוב לשגרה הכוללת בתוכה בין השאר חיי ספורט ופנאי".