יום שני, 15.12.2025 שעה 12:56
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מרתון טבריה יהיה בסימן "רצים עם לוחמים"

מרתון Winner הבינלאומי ה-47 ייערך השנה בסימן הצדעה לכוחות הביטחון, המשפחות השכולות ופצועי צה"ל. האירוע יוזנק ב-9 בינואר 2026 על שפת הכינרת

|
קובי זכאי (ימין), שרית זכאי (שנייה משמאל) - הוריו של דביר זכאי הי”ד (רונן טופלברג)
קובי זכאי (ימין), שרית זכאי (שנייה משמאל) - הוריו של דביר זכאי הי”ד (רונן טופלברג)

מרתון Winner טבריה הבינלאומי, המרוץ הוותיק והמהיר בישראל, יוזנק בפעם ה־47 ברציפות ולראשונה אחרי מלחמת התקומה. מרתון טבריה הינו אליפות ישראל במרתון וצפוי לארח אלפי רצים, ביניהם משפחות חללי מערכות ישראל ולוחמי צה״ל המסיימים בימים אלה חזרה לשגרה אחרי שנתיים של לחימה עצימה.

המרתון יוזנק ב-9.1.26 בסמוך לחוף גיא על שפת הכנרת ויתקיים בתמיכה ובשיתוף משרד התרבות והספורט, עיריית טבריה, איגוד האתלטיקה, ה-Winner ואגודת הפועל. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "מרתון טבריה, מוזנק השנה בסימן הוקרה והצדעה לכוחות הביטחון, לפצועים ולמשפחות השכולות. משרד התרבות והספורט רואה חשיבות לאומית בקיומו של האירוע וממשיך לתמוך בו בכל שנה, כחלק מהמחויבות שלנו לחזק את הספורט בעיר טבריה. אני קורא לציבור הרחב לקחת חלק פעיל במסלול מיוחד זה".

המסלול ותנאי הריצה

הרצים שיוזנקו מחוף גיא, יעברו בטיילת “קפלן” החדשה שנחנכה בחודשים האחרונים ומשם לאורך חופי הכנרת עד אזור עין גב וחזרה לנקודת ההתחלה. זהו מסלול מישורי ומועט פניות, המהווה מדי שנה בסיס מצוין לתוצאות שיא. שיא המסלול (Course Record): 2:07:30, שהשיג פטריק טאמבווה (צרפת). המרתון יתקיים בין 06:00–13:30 (הודעה על הסדרי תנועה תפורסם ע״י משטרת ישראל).

מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)

המרתון יתקיים במספר מקצים: מרתון מלא (42.195 ק״מ), חצי מרתון (21.1 ק״מ), 10 ק״מ ו־5 ק״מ. הרצים האיכותיים ביותר מהארץ ומהעולם צפויים לקחת חלק ולצבור ניקוד ראשון לשנת 2026. בשנה שעברה ניצח במקצה המרתון תחלואיני מלקה (הפועל עמק חפר) בזמן של 2:19:19. אחריו הגיע לקו הסיום אמיר רמון (הפועל עמק חפר), שהוכתר כאלוף ישראל במרתון לשנת 2025 עם 2:27:10. אצל הנשים ניצחה ביטי דויטש (מכבי אתלטי הנגב) והוכתרה לאלופת ישראל בזמן של 2:55:41.

ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה: “חודשים לאחר סיום המלחמה בצפון וסיום המלחמה בכלל, העיר טבריה נרגשת לארח את מרתון Winner טבריה הבינלאומי ה-47 עם שלל רצים איכותיים מהארץ ומהעולם. אין עוד מקום יפה כמו טבריה בעולם לקיים בו מרתון, לאורכו של האגם הלאומי, הכנרת. אני מזמין את כל הרצים להירשם ולהשתתף במרתון שהפך כבר מזמן למסורת ולמסלול האיכותי ביותר לאתלטים”.

מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)מרתון טבריה 2025 (רונן טופלברג)

שבתאי צור, יו״ר הטוטו: “הטוטו גאה להיות בפעם ה-12 נותן החסות הראשי של מרתון Winner טבריה, המרתון הוותיק והמהיר בישראל. אני קורא לקהל הרחב להגיע לרוץ, לצפות וליהנות מהנופים עוצרי הנשימה ומהמרוץ ההישגי בישראל”.

מאיר ברדוגו, מנכ״ל הטוטו: ״הטוטו נותן בשנת 2025 חסות למעל 25 תחרויות ספורט ומרוצים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ. אנחנו בטוטו גאים להרחיב מדי שנה את פריסת התחרויות, המבטאות את האופטימיות, השמחה, ובעיקר התקומה של מדינת ישראל, שכמהה לשוב לשגרה הכוללת בתוכה בין השאר חיי ספורט ופנאי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */