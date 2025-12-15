רבע 2, : הפועל העמק - אליצור נתניה 16:22

המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל ננעל כעת בגן נר, שם הפועל העמק מארחת את אליצור נתניה. זהו משחק הליגה הראשון שייערך באולמה הביתי אחרי שינוי שמו ל-"היכל חיים אוחיון", לזכרו של מייסד המועדון שהלך לעולמו לפני פחות מחמש שנים. שתי הקבוצות אומנם יגיעו להתמודדות אחרי הפסד, אבל כל אחת מהן נמצאת בסטטוס אחר לגמרי: המארחת מחזיקה במאזן 2:6 מרשים, ואילו היהלומים, שניצחו רק פעם אחת בשמונת משחקיהם בליגה, נמצאים עמוק בתחתית.

רצף ששת הניצחונות של החבורה מגן נר אומנם נעצר אצל הפועל תל אביב, אבל גם במשחק הזה היא הוכיחה את שייכותה לצמרת, כאשר הייתה לקבוצה השנייה בלבד בליגה, אחרי מכבי תל אביב, שמפסידה לחבורה המאיימת של דימיטריס איטודיס בפער חד-ספרתי. חניכיו של שרון אברהמי ינסו לשוב כעת למסלול הניצחונות, רגע לפני משחק חוץ מסקרן מאוד מול עירוני קריית אתא, המרעננת השנייה של הליגה.

הצהובים־שחורים נכנעו במחזור הקודם להפועל באר/שבע דימונה בבית, ואוחזים ברצף השלילי הארוך ביותר בליגה, עם שישה הפסדים רצופים. ארבעה מהם הגיעו באולמם הביתי, נתון לא מעודד עבור מי שככל הנראה ייאבקו על מקומם בליגה גם העונה. נקודת האור של היהלומים היא אוטיס פרייז'ר, שבלט מול הדרומיים עם 26 נקודות ועומד על ממוצע של 18.6 לערב.

הפועל העמק ניצחה בכל ארבעת המפגשים הקודמים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אז עוד בשמה הפועל גלבוע גליל, בהפרש ממוצע של 18.5 נקודות. במחזור הפתיחה של השנה שעברה, שנערך באולם שבו תיערך ההתמודדות הקרובה, לא התקשתה המארחת לנצח 67:100. הניצחון האחרון של נתניה על יריבתה היה ב-24 בנובמבר 2011 אז ניצחו היהלומים 63:73.

רבע ראשון

חמישייה הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז'ה צ'יילדס, רועי נציה, גיל נויוביץ'.

חמישייה אליצור נתניה: ג'יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז'ר, אור קורנליוס.

# 10:00-5:00: העמק פתחה עם שתי שלשות של צ׳יילדס ורועי נציה, המארחת הצליחה לאזן, אך צ׳יילדס קלע עוד שלשה. ניק אונגנדה הטביע והמשחק נותר צמוד.

# 5:00-0:00: ביוקנן קלע שלשה ואיזן עבור האורחת, אך אז החלה ריצת 1:11 של האדומים בהובלת שנדריק שקבע יתרון דו ספרתי של עשר הפרש בסיום הרבע הראשון.