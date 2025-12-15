יום שני, 15.12.2025 שעה 21:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
15800-8439עירוני קריית אתא
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה

רבע 2, : הפועל העמק - אליצור נתניה 16:22

ליגת ווינר סל, מחזור 9: אחרי דקות צמודות ושוקלות בפתיחה, האורחת הצליחה לייצר יתרון  דו ספרתי ברבע הראשון אחרי קצב טוב של צ׳יילדס ושנדריק

|
רועי נציה (עמרי שטיין)
רועי נציה (עמרי שטיין)

המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל ננעל כעת בגן נר, שם הפועל העמק מארחת את אליצור נתניה. זהו משחק הליגה הראשון שייערך באולמה הביתי אחרי שינוי שמו ל-"היכל חיים אוחיון", לזכרו של מייסד המועדון שהלך לעולמו לפני פחות מחמש שנים. שתי הקבוצות אומנם יגיעו להתמודדות אחרי הפסד, אבל כל אחת מהן נמצאת בסטטוס אחר לגמרי: המארחת מחזיקה במאזן 2:6 מרשים, ואילו היהלומים, שניצחו רק פעם אחת בשמונת משחקיהם בליגה, נמצאים עמוק בתחתית.

רצף ששת הניצחונות של החבורה מגן נר אומנם נעצר אצל הפועל תל אביב, אבל גם במשחק הזה היא הוכיחה את שייכותה לצמרת, כאשר הייתה לקבוצה השנייה בלבד בליגה, אחרי מכבי תל אביב, שמפסידה לחבורה המאיימת של דימיטריס איטודיס בפער חד-ספרתי. חניכיו של שרון אברהמי ינסו לשוב כעת למסלול הניצחונות, רגע לפני משחק חוץ מסקרן מאוד מול עירוני קריית אתא, המרעננת השנייה של הליגה.

הצהובים־שחורים נכנעו במחזור הקודם להפועל באר/שבע דימונה בבית, ואוחזים ברצף השלילי הארוך ביותר בליגה, עם שישה הפסדים רצופים. ארבעה מהם הגיעו באולמם הביתי, נתון לא מעודד עבור מי שככל הנראה ייאבקו על מקומם בליגה גם העונה. נקודת האור של היהלומים היא אוטיס פרייז'ר, שבלט מול הדרומיים עם 26 נקודות ועומד על ממוצע של 18.6 לערב.

הפועל העמק ניצחה בכל ארבעת המפגשים הקודמים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אז עוד בשמה הפועל גלבוע גליל, בהפרש ממוצע של 18.5 נקודות. במחזור הפתיחה של השנה שעברה, שנערך באולם שבו תיערך ההתמודדות הקרובה, לא התקשתה המארחת לנצח 67:100. הניצחון האחרון של נתניה על יריבתה היה ב-24 בנובמבר 2011 אז ניצחו היהלומים 63:73.

רבע ראשון

חמישייה הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז'ה צ'יילדס, רועי נציה, גיל נויוביץ'.

חמישייה אליצור נתניה: ג'יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז'ר, אור קורנליוס.

# 10:00-5:00: העמק פתחה עם שתי שלשות של צ׳יילדס ורועי נציה, המארחת הצליחה לאזן, אך צ׳יילדס קלע עוד שלשה. ניק אונגנדה הטביע והמשחק נותר צמוד.

# 5:00-0:00: ביוקנן קלע שלשה ואיזן עבור האורחת, אך אז החלה ריצת 1:11 של האדומים בהובלת שנדריק שקבע יתרון דו ספרתי של עשר הפרש בסיום הרבע הראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */