פליק: עוד לא החלטנו מי השוער שיפתח בגביע

אחרי חמישה ניצחונות רצופים מאז התבוסה 3:0 לצ’לסי, ברצלונה עוברת לגביע המלך. הקטלונים יתארחו מחר (שלישי, 22:00) אצל גוואדלחארה מהליגה השלישית והשוערים שלה – מארק אנדרה טר שטגן ו-וויצ’ך שצ’סני – במוקד. ז’ואן גארסיה ינוח הפעם והאנזי פליק נשאל כמובן במסיבת העיתונאים על זהות השוער שיפתח.

“עוד לא החלטנו מי השוער שיפתח”, אמר פליק, “אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה ההרכב. יש לנו עוד 24 שעות ונקבל החלטה ביום המשחק”. על טר שטגן אמר המאמן: “מארק הוא שוער פנטסטי ויש לנו שלושה שוערים מצוינים. אמרתי כבר שז’ואן (גארסיה) הוא המספר 1 שלנו בשער ומכאן נראה מה יקרה.

“שצ’סני שיחק בעונה שעברה וזכינו איתו בתארים. העונה, כשגארסיה היה פצוע, הוא נתן לנו יציבות. שצ’סני שחקן חשוב מאוד בחדר ההלבשה. העתיד של טר שטגן? זו החלטה שלו. דיברנו על המצב שלו ויש לי הרבה כבוד למארק בגלל שהוא שוער נהדר ואדם נהדר. בסוף זו ההחלטה שלו, לא שלי”.

ז'ואן גארסיה וטר שטגן (ברצלונה)

על גארסיה אמר פליק: “הוא יקבל מנוחה. קודם אני רוצה לדבר עם השחקנים ואז נודיע מי יפתח. אנחנו עדיין בתהליך של התאוששות ובגלל זה אני רוצה לחכות ליום המשחק עם ההחלטה”.

רוברט לבנדובסקי ערך אימון אישי, אבל פליק אמר: “הוא יכול לשחק. נבצע מספר שינויים, אבל אנחנו רוצים לנצח, זה הכי חשוב. יש לנו כמה שחקנים שיכולים לשחק בתור 9 – פרמין (לופס), מרקוס (רשפורד), פראן ורוברט”.

פליק הוסיף: “הטרבל הוא מטרה של כל המועדונים הגדולים וגם שלנו, אבל בגביע זו דרך ארוכה”. על השופטים אמר המאמן: “באופן כללי הם עושים עבודה פנטסטית, כולנו טועים וגם השופטים. הם תחת לחץ גדול וזה לא פייר להוסיף עוד לחץ. זה לא הסגנון שלי”.