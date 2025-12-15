יום שני, 15.12.2025 שעה 11:54
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

שרון מימר: בית"ר איכותית אבל לא נגיע להתבטל

בבני סכנין מתכוננים למשחק הערב (20:30) נגד הירושלמים בטדי. גנטוס יחליף את חילו המורחק בהרכב, בושנאק יפתח במקום חורי. ה-11 המשוערים בפנים

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בני סכנין התכנסה היום (שני) בבית מלון בעיר הבירה, שם היא עושה את הכנותיה האחרונות לקראת המשחק המסקרן הערב מול בית”ר ירושלים. האורחת תגיע למשחק ללא חסן חילו המורחק, שאת מקומו ימלא מארון גנטוס. שרון מימר מתכנן שינוי נוסף בהרכב, כאשר ג’בייר בושנאק יפתח במקומו של בסיל חורי. 

מימר ימשיך לשחק בקו של ארבעה שחקני הגנה, שכולל את אלון אזוגי, איאד אבו עביד , גנטוס וקרלו ברוצ’יץ’, כאשר בקישור ישחקו עדן שמיר, אבוהב עומר ואחמד סלמן. בחלק הקדמי צפויים לפתוח מתיו קוג’ו, אריתור מריניאן וג'בייר בושנאק. פועל יוצא מההרכב, הוא שהזר המצוין, איברהימה דראמה, יחכה להזדמנות שלו מהספסל.

המאמן של סכנין אמר: “אנחנו יוצאים למשחק מאד מאתגר, נגד קבוצה אולי הכי איכותית בליגה ועוד בטדי עם קהל תומך. נקווה להעלות את הרמה שלנו כמה שיותר, לצמצם את הפערים, לשחק את המשחק שלנו ולעשות תוצאה טובה. לא נגיע להתבטל מול בית”ר גם בטדי ונגיע עם ביטחון”.

גג'בייר בושנאק (רדאד ג'בארה)

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גנטוס, קרלו ברוצ'יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, אחמד סלמן, מתיו קוג’ו, ארתור מריניאן וג’בייר בושנאק.

