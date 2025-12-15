שחקן העבר, רג׳א זועבי, נהרג בתאונת דרכים

אבל כבד בכפר סולם שבצפון הארץ, עם היוודע מותו של רג׳א זועבי ז״ל, שנהרג בתאונת דרכים עם האופנוע שלו. מדובר בשחקן כדורגל בעבר, שהיה מזוהה עם הפועל נוף הגליל וסיים את הקריירה בכפר בו גדל בעונת המשחקים 2014/15.

פראמדיק מד״א, סוהיב מחאג'נה, שנכח באירוע, ציין: ״רוכב אופנוע שכב במרכז הכביש כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים העמק כשמצבו לא יציב״.

האירוע התרחש בשעות הצהריים בשדרות יצחק רבין בעפולה. זועבי הלך לעולמו, לאחר שלצוותים הרפואיים לא היה אלא לקבוע את מותו. אל המקום הגיע זועבי עם כלי התחבורה שכל כך אהב, האופנוע שלו, זה שגם נפרד ממנו בטרם עת, בגיל 51 בלבד.

במשך שנים ארוכות שיחק במדי הפועל נוף הגליל, עימה עלה לליגת העל. את תחילת דרכו עשה כקיצוני בהתקפה, עד שהפך למגן ימני. שחקן טכני ומהיר מאוד, סיפרו עליו. בהמשך הדרך, היה לשחקן מכבי אחי נצרת, הפועל עפולה, הפועל כפר כנא ומכבי אחי איכסאל.

רג׳א זועבי עם רונן פלוט ושחקני העבר של הפועל נוף הגליל (חג'אג' רחאל)

בעבר הלא רחוק, השתתף יחד עם שחקני העבר של הפועל נוף הגליל בטקס הוקרה לשחקנים שהיו חלק מהעפלתה של הקבוצה המקומית בעיר לליגת העל, בנוכחותו של ראש העיר, רונן פלוט, במהלכו זועבי קיבל מגן הוקרה.

רג'א זועבי (חג'אג' רחאל)

במכבי אחי נצרת נפרדו מזועבי: ״כפר סולם אבל על מותו הטרגי של שחקן העבר ראג'ה זועבי בתאונת אופנוע מחרידה ליד עפולה. ראג'ה שיחק במכבי אחי נצרת במשך מספר שנים. משפחת מכבי אחי נצרת שולחת את תנחומיה ​​העמוקים לתושבי סולם ולמשפחת זועבי. מי ייתן ואלוהים יעניק לו גן עדן. מי ייתן ואלוהים ירחם עליך, ראג'ה. אתה תחיה בליבנו”.