"התאוששות היא מרכיב עיקרי בקריירה של שחקן"

הבוקר (שני) נערך באוניברסיטת רייכמן שבהרצליה הכנס השנתי לרפואת ספורט ע"ש משה מאירי ז״ל, שמטרתו היא להראות את החדשנות ברפואת הספורט בעולם בכלל, ובישראל בפרט. האירוע התמקד השנה באופטימיזציה של החזרה למשחק, נולד מתוך האסטרטגיה החדשה של ההתאחדות לכדורגל, המבקשת לחשוף את פעילותה המקצועית ולהעמיק את שיתופי הפעולה בין מדע, טכנולוגיה וניסיון מעשי.

אנשי כדורגל רבים הגיעו לכנס על מנת להיחשף למוצרים החדשנים ביותר בתחום רפואת הספורט, ולהקשיב להרצאות של מרצים מקומיים ובינלאומיים, ששיתפו את הידע והניסיון שלהם בשטח בנושא הרפואה בספורט ככלל, והאופטימיזציה של החזרה למשחק בפרט. בין האנשים שהגיעו לאירוע ניתן היה למצוא אנשי נבחרות ישראל השונות בכדורגל, מאמן הנבחרת הבוגרת רן בן שמעון, מאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון, ונציגי קבוצת הפאר הגרמנית בורוסיה דורטמונד.

יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שיתף בפתיחת הכנס: “זה כנס ראשון מסוגו שאנחנו עושים, בראש ובראשונה הכנס הזה בא להנציח את משה מאירי ז״ל, שהיה מורי ורבי, איש כדורגל מהמעלה הראשונה, אדם סקרן ומדהים שלימד אותנו רבות על רפואה בספורט ככלל ובכדורגל בפרט. המטרה שלנו היא להמשיך את דרכו ולהעביר את הכנס הזה שנה אחרי שנה לדורות הבאים, ואני מקווה שכך יהיה.

שינו זוארץ : התאוששות היא מרכיב עיקרי

משה מאירי ז"ל (שחר גרוס)

שינו זוארץ (שחר גרוס)

שינו זוארץ (שחר גרוס)

“היום כמות המשחקים עולה בצורה דרסטית, ולכן סרגל ההתאוששות צריך להיות מהיר יותר, צריך שילוב חזק בין הרפואה, המדע, ואותם האנשים שידעו איך לעשות את זה, ההתאוששות היא המרכיב העיקרי לחזרה של השחקן. אנחנו רואים גם ששחקנים מאריכים את הקריירה שלהם ואנחנו נהנים מזה גם בכדורגל הישראלי, כמו אצל ערן זהבי, יוסי בניון, וטל בן חיים, וגם ממשיכים לבנות את מאבק הכוכבים של רונאלדו ומסי שמצליחים להראות בגילם המופלג כמה הם ספורטאים גדולים”, סיכם זוארץ.

מורן מאירי, סגן יו״ר ההתאחדות לכדורגל ובנו של משה מאירי ז״ל, שהכנס לזכרו, סיפר על חיבור הכנס לאביו ועל חשיבות הכנס: “אני מתרגש מאוד מהכנס היום, עוד בשבעה של אבא שלי אני חשבתי על כך שזו תהיה הדרך הנכונה להנציח אותו, הוא עסק מרבית שנותיו בכדורגל, כמאמן וכפרשן, וגם היה מנהל בכיר בקופת חולים ‘מאוחדת’, הקים את מרפאת הספורט הראשונה בהתאחדות לכדורגל, ולפיכך לדעתי היה ראוי שהכנס הזה ינציח אותו.

מורן מאירי עם אבי מויאל, בעבר מאמן הכושר של הנבחרת (שחר גרוס)

רן בן שמעון ושינו זוארץ (שחר גרוס)

רן בן שמעון ורונית גלסמן (שחר גרוס)

פרדי דוד, אלי סודאי ורונן מושקוביץ (שחר גרוס)

“הכנס היום עוסק בחזרה למשחק, עניין שחשוב מאוד לקבוצות ישראליות, בעיקר לקבוצות שמשחקות גם באירופה ויש להן עומס משחקים. הכנס מתמקד בחזרה של השחקנים מפציעה, איך עושים את זה נכון, ולדעתי הנושא הזה חשוב, וההיענות לכנס מדהימה, 300 איש הגיעו לשמוע הרצאות, ובנוסף לכך חייב לציין את הצוות של דורטמונד שהגיע לכאן כהוקרה לאבא שלי, אז אני חושב שהם יתרמו לנו הרבה בתחום בו אנו עוסקים היום”.

מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, דיבר על החשיבות של הרפואה בספורט ועל הקשר למשה מאירי: “אני לא יכול לתאר במילים כמה רפואת הספורט בעולם הולכת ומתקדמת, בעיקר במניעה ולא בטיפול, אז כל דבר שמדינת ישראל עושה בנושא תורם גם לי, אז יש לי אינטרס טהור. מעבר לכך, הכנס על שמו של המאמן הראשון שהעלה אותי לבוגרים, משה מאירי ז״ל, אז זה הופך את זה ליותר מרגש, ולאירוע מדהים מקצועית ורגשית, שמח מאוד להיות פה”.