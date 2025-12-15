ג'וב לא מושלם: בלינגהאם מתקשה בדורטמונד

לג'וב בלינגהאם עדיין אין שערים ואין בישולים בבונדסליגה במדי בורוסיה דורטמונד, אבל כרטיס אדום כבר נרשם ברזומה. זה קרה אתמול (ראשון) כאשר הצהובים-שחורים התארחו אצל פרייבורג והובילו 0:1 בהפסקה. בתחילת המחצית השנייה התרחש האירוע שהרס לחלוטין את המומנטום. הקשר האנגלי בן ה-20 אמנם לא היה האשם היחיד בתקרית, והמסירה של השוער גרגור קובל לכיוונו הייתה בעייתית בלשון המעטה, אבל בלינגהאם בהחלט התרשל. הוא לא שם לב לפיליפ טראו שהתגנב מאחוריו והכשיל אותו, כאשר היריב גנב ממנו את הכדור בדרכו למצב הבקעה ודאי. בנחיתות מספרית, נקלעה דורטמונד למצוקה, וחילצה בקושי תיקו 1:1 עם לא מעט מזל.

כך נרשם עוד פרק עגום בקדנציה של "האח של" בקבוצה בה בילה ג'וד בלינגהאם 3 שנים קסומות בין 2020 ל-2023. ג'וב, הצעיר מכוכב ריאל מדריד בשנתיים, הוחתם בבורוסיה על מנת להיות יורשו, והמועדון אף שילם תמורתו סכום קצת יותר גבוה. ג'וד היה הכדורגלן בן ה-17 הכי יקר בהיסטוריה כאשר ברמינגהאם קיבלה עבורו 25 מיליון ליש"ט בתוספת בונוסים. ג'וב עלה לדורטמונד כ-28 מיליון ליש"ט, והמטרה הייתה ברורה.

על הנייר, זו הייתה עסקה הגיונית ביותר. ג'וב אמנם לא אמור להגיע לרמתו של ג'וד, אך אין בכך צורך כדי להיות כדורגלן מצוין. הוא גילה יכולה טובה ויציבה לאורך העונה שעברה במדי סנדרלנד – עד כדי כך שמאמן אנגליה תומאס טוכל לא פסל אפשרות לזמנו לסגל ולתת לו לשתף פעולה עם אחיו הגדול במרכז המגרש. וזה אמנם לא קרה, אך לעתים נדירות מעלים את עצם הרעיון לשתף בנבחרת שחקן מליגת המשנה. "בלינגהאם השני" היה אחד הבולטים בשורות החתולים השחורים שעלו לפרמייר ליג, ובמשך חודשים התרבו הדיווחים על היעד שלו בקיץ.

האדום לג'וב בלינגהאם (IMAGO)

באיירן לברקוזן סברה שג'וב יעדיף אותה כדי לא ללכת בדיוק בעקבותיו של ג'וד ולא להיות מושווה אליו מהשנייה הראשונה. אלא שלדורטמונד בכל זאת היו קלפים טובים יותר. אחרי הכל, הוא כבר מכיר את האצטדיון הזה מבפנים, העצה של ג'וד שווה זהב, ולהנהלת המועדון אף היה קשר חיובי עם משפחת בלינגהאם – ובעיקר עם האב מארק המעורב מאוד בקריירה של בניו. "אני גאה להצטרף למועדון הענק הזה, ומקווה להביא הצלחה לאוהדים הנהדרים שלו", אמר ג'וב כאשר חתם בתחילת יוני על חוזה ארוך טווח עד 2030. הוא לא קיבל את המספר 22 של ג'וד, אבל גם למספר 7 שיועד לו יש היסטוריה אנגלית מעולה, כי זו הייתה החולצה של ג'יידון סאנצ'ו שפרח בבורוסיה.

"ג'וב הוא כדורגלן מוכשר מאוד שמגלה בגרות יוצאת דופן לגילו. אין לנו ספק שהוא מתאים באופן מושלם לפילוסופיה שלנו. יהיה לו חלק חשוב בקבוצה שלנו", אמר המנכ"ל לארס ריקן. "אנחנו מכירים את ג'וב כבר מזמן, וכמובן עקבנו אחרי התקדמותו המקצועית. הוא הפך למנהיג בסנדרלנד בגיל 19, נוכחותו במרכז המגרש מרשימה, והוא ישדרג את הקבוצה שלנו במגוון היבטים", הבטיח המנהל הספורטיבי סבסטיאן קל.

בגביע העולם למועדונים התחיל ג'וב ברגל ימין. הוא כבש ובישל בשלב הבתים, והיה אמור לשחק בדרבי אחים מתוקשר ופיקנטי מול ג'וד כאשר דורטמונד עלתה לרבע הגמר מול ריאל מדריד. אלא שהוא החמיץ את המפגש הזה בגלל צבירת כרטיסים צהובים, ומאז חזרו השחקנים מחופשת הקיץ הכל הלך והשתבש. למעשה, הפיאסקו הגדול ביותר התרחש כבר במחזור הראשון בבונדסליגה, וג'וב עצמו לא היה הגיבור השלילי הראשי.

האחים בלינגהאם (IMAGO)

המאמן ניקו קובאץ' לא העלה בדעתו מה עלול לקרות כאשר בחר להחליף את ג'וב בלינגהאם במחצית במשחק החוץ מול סנקט פאולי. המארחת חזרה מפיגור 1:0 בהפסקה לתיקו 3:3 דרמטי ומרתק, אבל הכותרות אחרי ההתמודדות היו סביב מארק בלינגהאם. האב התפרץ לחדר ההלבשה אחרי שריקת הסיום, התעמת עם קל ודרש הסברים לגבי ההחלטה של קובאץ'. ריקן נאלץ להתייחס למופע ההזוי והסביר: "החתמנו את ג'וב כי פיתחנו מערכת יחסים טובה עם משפחתו לאורך השנים. כעת המשפחה הגיעה מאנגליה כדי לצפות במשחק הבכורה שלו בבונדסליגה ורצתה לפגוש את ג'וב אחרי המשחק. הם עמדו ליד חדר ההלבשה ודיברו בלהט עם סבסטיאן. זו לא בעיה מבחינתנו ויישרנו את ההדורים".

הוא ניסה להיות עדין, אך היה ברור שהמקרה היווה חציית קו אדום. קל הבהיר: "אסור למשפחות ולסוכנים להיכנס לאיזור הסגור, וזה לא יקרה שנית". הגישה הסלחנית של ריקן העבירה מסר אומלל עבור ג'וב כי היא הדגישה את הייחוס המשפחתי בזכותו הוא עלול לזכות ליחס מועדף. הרעיון הזה לא תרם ליחסיו עם יתר השחקנים, וגם לא עם קובאץ' שידוע כמאמן קפדן. אם מארק בלינגהאם רצה לשפר את סיכוייו של בנו לקבל דקות משחק רבות, הוא השיג בדיוק את ההפך. התוכנית המקורית הייתה לבסס את בלינגהאם כשחקן הרכב, אך אחרי ההתפרצות של האב הזועם היא השתנתה. היא פגמה מאוד בהתאקלמות, וקיבעה את תדמיתו של בלינגהאם כ"אח של" מפונק.

גם האוהדים, שקיוו כי ג'וב יפגין אופי ומחויבות של ג'וד, התאכזבו. הם כעסו במיוחד כאשר "בלינגהאם השני" ביצע טעות גרוטסקית בקלאסיקר נגד באיירן מינכן באוקטובר. קובאץ' שלח אותו למערכה באליאנץ ארנה כאשר התוצאה הייתה 1:0 לחובת הצהובים-שחורים, ובלינגהאם היה אמור לסייע לשלוט במרכז המגרש בניסיון להשיג את שער השוויון. במקום זאת, הוא התקשה להרחיק כדור מתיבת השוער שלו, לא הבחין בגלישה של מייקל אוליסה לכיוונו ופגע הישר ברגלו. הצרפתי רשם לזכותו שער משעשע, ובאיירן הכפילה את היתרון. בהתחשב בכך שיוליאן ברנדט צימק ל-2:1 לקראת הסיום, השגיאה של ג'וב עלתה לדורטמונד באובדן נקודה יוקרתית במיוחד.

ג'וב בלינגהאם (IMAGO)

"אני לא מבין את הביקורת על ג'וב", הגיב על כך קובאץ', "במצב הזה, הוא היה צריך להתאמץ לא לכבוש שער עצמי. הוא עמד במקום הנכון. ראשו היה למטה, ואוליסה ניצל זאת. לדעתי לא הייתה כאן טעות, וכולנו לגמרי בסדר עם זה". אלא שלא כולם היו בסדר עם זה, ובלינגהאם שוב עשה כותרות לא נכונות. המאמן ניסה לתמוך בו והעניק לו 90 דקות מול קופנהאגן בליגת האלופות מיד לאחר ההפסד לבאיירן. בלינגהאם רשם בבירת דנמרק בישול בכורה במפעל, ובורוסיה ניצחה 2:4, אך לא הייתה לכך המשכיות, והוא ירד לספסל בהמשך.

אז אתמול הייתה לו אפשרות לחזור לדרך המלך כאשר פתח בהרכב בפרייבורג. זה נגמר עם כרטיס אדום אותו ניתן היה עקרונית למנוע, והבעיות ממשיכות להצטבר. לאן כל זה מוביל? מובן שעדיין מוקדם להגדיר את ג'וב כפלופ בגרמניה, ויש לו פוטנציאל שמחכה למימוש בגיל 20 בלבד, אבל הזימון לנבחרת אנגליה התרחק מאוד מאז המעבר, והתחושה הכללית היא שההחלטה ללכת בעקבותיו של ג'וד לא הייתה אופטימלית. לפחות האח הבכור הצטיין אתמול בניצחונה של ריאל מדריד על אלאבס ובישל לקיליאן אמבפה, אז יש גם סיבות לחיוכים במשפחה. גם זה משהו.