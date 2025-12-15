יום שני, 15.12.2025 שעה 11:51
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

הצהרת תובע הוגשה נגד 24 חשודים אוהדי הפועל

חברי האולטראס חשודים בהשלכת פירוטכניקה בדרבי שפוצץ, המשטרה: "עולה גם כי חלק גדול מהחשודים מעורבים באירוע אלימות כשתקפו קבוצת אוהדים יריבה"

|
מתחם אולטראס הפועל תל אביב ומה שנתפס (צילום מסך)
מתחם אולטראס הפועל תל אביב ומה שנתפס (צילום מסך)

במשטרת ישראל הודיעו הבוקר (שני) כי בתום חקירה סמויה ומורכבת שנוהלה על ידי הימ"ר של מחוז תל אביב, הבוקר הוגשה הצהרת תובע נגד 24 חשודים, בחשד למעורבות בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל ואמצעי פירוטכניקה, אשר גרמו לפציעתם של אוהדים ושוטרים במהלך אירועי הדרבי שלא התקיים באצטדיון בלומפילד ב-19.10.25. מדובר באוהדי הפועל ת"א, חברי ארגון האולטראס.

"במסגרת החקירה, נחשפה שיטת הביצוע של החשודים, שפעלו בחלוקת תפקידים מסודרת ומאורגנת, במטרה להשליך את הרימונים והפירוטכניקה בתוך האצטדיון”, נכתב בהודעת המשטרה, “לאחר התחקות אחר צעדיהם באמצעות תיעודים מתוך ומחוץ לאצטדיון, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית הקושרת את כלל המעורבים להשלכת הרימונים שהובילו לאירוע החמור.

"עם התקדמות החקירה, עלה כי חלק גדול מהחשודים היו מעורבים באירוע אלימות נוסף מתאריך 8.3.25, במהלכו הגיע החשודים לפארק פרס בחולון והחלו לתקוף קבוצת אוהדים יריבה, כאשר החשודים מצויידים בכלי תקיפה: אלות מתכת, שרשראות ברזל, אגרופנים, אבוקות, גז מדמיע, כפפות, רעלות ועוד כלי מתכת. כאמור, הבוקר הוגשה נגד החשודים הצהרת תובע בגין החשדות המיוחסים להם.

פשיטת המשטרה על מתחם אולטראס הפועל ת"א

“משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט - ובפרט שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם - ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות, נגד כל מי שיפעל לפגיעה בביטחון הציבור ובשלום המשתתפים באירועי ספורט”.

הוספת תגובה



