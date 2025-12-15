יום שני, 15.12.2025 שעה 20:45
יום שני, 15/12/2025, 20:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 14
בני סכנין
שער אחמד סלמן (14)
דקה 14
0 1
שופט: אביעד שילוח
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 15/12/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
ג'ונבוסקו קאלו מול אלון אזוגי (אורן בן חקון)
ג'ונבוסקו קאלו מול אלון אזוגי (אורן בן חקון)

אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות. בשעה זו נפגשות בית”ר ירושלים ובני סכנין באצטדיון טדי, בהתמודדות שיש בה את כל מה שנאמר עד כה. הקבוצה מהבירה חייבת ניצחון כדי להתקרב להפועל באר שבע, האורחת רוצה לייצר הפתעה.

החבורה של ברק יצחקי הייתה במומנטום נהדר, עם שלושה ניצחונות משכנעים ברצף, עד שהגיעה למחזור האחרון, לדרבי הירושלמי, ונעצרה כשאיבדה 2 נקודות חשובות. הקבוצה מהבירה מבינה שאם היא רוצה להמשיך ללחוץ על ב”ש, אין לה ברירה אחרת חוץ מניצחון היום.

מהצד השני של המתרס, עומדת בני סכנין, שכמו בכל המפגשים בין הקבוצות לאחרונה נאלצת לשחק הערב ללא הקהל שלה. החבורה של שרון מימר מגיעה בכושר מקרטע משהו למפגש, על אף שניצחה במחזור האחרון את בני ריינה, האחרונה בטבלה. היום, האורחת יודעת שמדובר בסיפור שונה לחלוטין.

מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הם כמובן עשירים ביותר. בעונה החולפת, בית”ר נהנתה מדומיננטיות כמעט מוחלטת, כשניצחה בשלוש מארבע ההתמודדויות ביניהן. באופן כללי, הירושלמים מתקשים נגד הקבוצה מהמגזר וצפוי לנו משחק חם ופיזי, שבו לא ניתן לחזות מי תצא עם ידה על העליונה.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • איזה קצב בפתיחה. אחמד סלמן נותר לבד לגמרי מול מיגל סילבה, אך התמהמה עם הכדור ואיפשר לשוער בית"ר להרחיק. הדגל לנבדל עלה, אך הוא לא היה מוצדק ובמידה והכדור היה מגיע לרשת, הגול היה מאושר
  • '6
  • החמצה
  • כמעט שער היתרון לבית"ר ירושלים. ירדן כהן זיהה תנועה מצוינת של טימוטי מוזי ושלח הרמה מדויקת לרחבה, הקשר עלה גבוה ונגח כדור שפספס בסנטימטרים את השער ויצא החוצה
ארתור מריניאן מול לוקה גדראני (אורן בן חקון)ארתור מריניאן מול לוקה גדראני (אורן בן חקון)
  • '4
  • החמצה
  • בני סכנין הייתה הראשונה לאיים כשאלון אזוגי חדר לרחבה מאגף שמאל וניסה לבעוט מזווית אלכסונית, אך הכדור היה חלש ומיגל סילבה קלט אותו בידיו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, אביעד שילוח, הוציא את ההתמודדות לדרך!
עומר אצילי מוחא כפיים לקהל, יתחיל על הספסל (רדאד ג'בארה)עומר אצילי מוחא כפיים לקהל, יתחיל על הספסל (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים עורכים חימום (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים עורכים חימום (רדאד ג'בארה)
שחקני בני סכנין בחימום לפני המשחק (רדאד ג'בארה)שחקני בני סכנין בחימום לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
