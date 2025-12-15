הרכבים וציונים



ג'ונבוסקו קאלו מול אלון אזוגי (אורן בן חקון) ג'ונבוסקו קאלו מול אלון אזוגי (אורן בן חקון)

אחד הדברים הכי כיפים בכדורגל בכלל, ופה בישראל בפרט, זה המשחקים הגדולים, היריבויות הענקיות. בשעה זו נפגשות בית”ר ירושלים ובני סכנין באצטדיון טדי, בהתמודדות שיש בה את כל מה שנאמר עד כה. הקבוצה מהבירה חייבת ניצחון כדי להתקרב להפועל באר שבע, האורחת רוצה לייצר הפתעה.

החבורה של ברק יצחקי הייתה במומנטום נהדר, עם שלושה ניצחונות משכנעים ברצף, עד שהגיעה למחזור האחרון, לדרבי הירושלמי, ונעצרה כשאיבדה 2 נקודות חשובות. הקבוצה מהבירה מבינה שאם היא רוצה להמשיך ללחוץ על ב”ש, אין לה ברירה אחרת חוץ מניצחון היום.

מהצד השני של המתרס, עומדת בני סכנין, שכמו בכל המפגשים בין הקבוצות לאחרונה נאלצת לשחק הערב ללא הקהל שלה. החבורה של שרון מימר מגיעה בכושר מקרטע משהו למפגש, על אף שניצחה במחזור האחרון את בני ריינה, האחרונה בטבלה. היום, האורחת יודעת שמדובר בסיפור שונה לחלוטין.

מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הם כמובן עשירים ביותר. בעונה החולפת, בית”ר נהנתה מדומיננטיות כמעט מוחלטת, כשניצחה בשלוש מארבע ההתמודדויות ביניהן. באופן כללי, הירושלמים מתקשים נגד הקבוצה מהמגזר וצפוי לנו משחק חם ופיזי, שבו לא ניתן לחזות מי תצא עם ידה על העליונה.