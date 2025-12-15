אפקט המאמן החדש: 73:92 לראשל"צ על נס ציונה

אחרי הפרידה משרון דרוקר ומינויו של גיא קפלן, מכבי ראשון לציון מארחת בשעה זו, בבית מכבי את עירוני נס ציונה לדרבי הכתומות. שתי הקבוצות יגיעו למחזור התשיעי של ליגת ווינר סל אחרי הפסד, אך כל אחת מהן נקלעה אליו במומנטום אחר לחלוטין: העולה החדשה נכנעה בפעם החמישית ברצף וירדה למאזן 7:1, ואילו החבורה מלב המושבה, שכבר הספיקה להתאושש מפתיחת העונה החלשה, נעצרה אחרי שלושה ניצחונות רצופים בדרך למאזן 5:3.

התבוסה 104:73 למכבי תל אביב בחוץ, שהוריד את העולה החדשה למקום האחרון בטבלה, גרם לה להיפרד ממאמנה ולמנות במקומו את גיא קפלן. הקבוצה מעיר היין נמצאת אומנם בעיצומו של משבר עמוק, אבל יכולה להתנחם בכך שכל חמשת הפסדיה הרצופים הגיעו מול הקבוצות הבכירות בישראל, או לפחות כאלה שפתחו את העונה בסערה. בבכורה של מאמנם החדש על הקווים, חניכיו יקוו לשפר מעט את מצבם עוד לפני משחק הבית הבא, שבו יארחו כבר ביום שישי הקרוב את אליצור נתניה למאבק תחתית חשוב.

מן העבר השני, לאחר שיצאה לפגרה בתנופה, החבורה מלב המושבה קיוותה להיפטר מהמאזן השלילי, אבל נכנעה למכבי רמת גן 100:83 בחוץ. בשלושת המשחקים שבהם הייתה ניצחה, עמית שרף ושחקניו עצרו את היריבות על 70.0 נקודות בממוצע, אבל בזיסמן הם ספגו יותר מ-90 בפעם השנייה העונה, ולראשונה אף ראו את הקבוצה שמנגד מגיעה לתלת ספרתי. כדי לשוב לתלם הם יצטרכו למצוא מחדש את ההגנה, שכן בצד השני של המגרש הם מתקשים, עם 77.6 נק’ בלבד למשחק הם מדורגים לפני-האחרון בטבלה.

בארבעת מחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות בליגה הבכירה, נס ציונה יצאה עם ידה על העליונה, כולל ניצחון 75:99 במפגש האחרון, שנערך באפריל 2022 בביתה. ניצחון הבית האחרון של ראשון לציון על יריבתה הקרובה הושג לפני חמש שנים, בערב בו קיבלה דאבל-דאבל של 22 נקודות ועשרה ריבאונדים מנועם אביבי, כיום שחקנה של גליל עליון, בדרך ל-74:79 בבית מכבי.

רבע ראשון: 14:26 למכבי ראשון לציון

החמישייה של מכבי ראשון לציון: קוויי גרנט, אמין סטיבנס, גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס.

החמישייה של עירוני נס ציונה: ספנסר וייס, ברייס בראון, אור טפירו, אודוקה אזובוקיי, דזי רודריגז.

המשחק נפתח עם שלשה של די ג’יי ברנס. ברייס בראון הגיב גם הוא עם צליפה מחוץ לקשת. ברנס הוסיף שתי נקודות נוספות מחצי מרחק. ג’יי ג’יי קפלן סיים מתפרצת נהדרת של המארחת בלייאפ. קוויי גרנט השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין.

ג’וש פרוינד צלף מחוץ לקשת. הריצה של נועלת הטבלה נמשכה כשגולן גוט מסר אסיסט נהדר לקאליל אחמד שהטביע באליהופ. מרכוס וויליאמס צלף שלשה והעלה את נועלת הטבלה ליתרון דו ספרתי.

רבע שני: 38:43 למכבי ראשון לציון

הרבע נפתח עם שתי נקודות של ברנס מתחת לסל. גרנט סיים לייאפ נהדר והגדיל את היתרון ל-15 נקודות. טייריק סמית’ השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע, סחט עבירה ודייק מהעונשין. סמית’ צימק את הפער עם שתי שלשות רצופות.

מנגד, קאליל אחמד החזיר את היתרון לדו ספרתי. דזי רודריגז צלף שלשה לזכות האורחת. ג’וש פרוינד ניצל טעות בהגנה וחור בצבע על מנת לסיים לייאפ קל. אמין סטיבנס השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע מתחת לסל, סחט עבירה ודייק מקו העונשין.

רבע שלישי: 53:65 למכבי ראשון לציון

המחצית השנייה נפתחה עם קליעה של ברנס מתחת לסל. סטיבנס המשיך עם ארבע נקודות רצופות. ג’יי ג’יי קפלן החזיר את המארחת ליתרון דו ספרתי. חמש נקודות רצופות לאורחת, אודוקה אזובוקיי הטביע וסחט עבירה, אך החטיא מהעונשין, קבוצתו לקחה ריבאונד התקפה וספנסר וייס צלף שלשה.

ברנס קלע מחצי מרחק. וייס חטף כדור ויצא למתפרצת שאותה הוא סיים בלייאפ קל. ברנס לקח ריבאונד התקפה והוסיף עוד שתי נקודות. רודריגז קלע מתחת לסל ונפצע בזמן הנחיתה. אזובוקיי חפר עם הכדור לתוך הצבע וקלע עם הגב לסל. ברנס צלף שלשה והגיע ל-20 נקודות. סטיבנס קלע מתחת לסל. וויליאמס קלע ארבע נקודות ברציפות והחזיר את היתרון לדו ספרתי.

רבע רביעי: 73:92 למכבי ראשון לציון

עם פתיחת הרבע המכריע, קפלן צלף שלשה על הבאזר של שעון ההתקפה. קפלן קלע עוד זריקה מחוץ לקשת וקבע יתרון שיא שעמד על 20 נקודות. וייס קלע חמש נקודות רצופות, תחילה הוא צלף שלשה ולאחר מכן השלים לייאפ נהדר. ברנס הלוהט צלף עוד שלשה. סמית’ קלע מתחת לסל וצימק ל-14. גרנט צלף שלשה. ברנס חטף וסיים מתפרצת בדאנק.