לפני סכנין: ההתלבטות של יצחקי ומצב הכרטיסים

אחרי שנמכרו כל הכרטיסים ליציעים המזרחי, הדרומי המערבי והצפון מערבי, בבית"ר ירושלים פתחו הבוקר (שני) גם את היציע הצפוני למכירת כרטיסים למשחק הערב ב-20:30 מול בני סכנין.

נכון לשעות הבוקר, כ-25,000 אוהדים כבר הבטיחו את מקומם במשחק ועם היציע הצפוני שנפתח יש עוד כ-3,000 כרטיסים עבור אוהדי בית"ר ירושלים בלבד, כידוע – אוהדי סכנין אינם רשאים להגיע למשחק.

מבחינת הסגל של ברק יצחקי, גיל כהן לא ייכלל בסגל כשהוא מתגבר על פציעה, כאשר אליו מצטרפים גם עילאי חג'ג' ואביאל זרגרי, שגם כן מחוץ לסגל משיקולים מקצועיים.

ברק יצחקי (שחר גרוס)

מבחינת ההרכב להתמודדות, יצחקי לא תרגל את ה-11 למשחק וערך מספר שינויים בתרגולים שלו השבוע. במרכז ההגנה צפויים להמשיך לוקה גדרני ובריאן קראבלי, לגבי עמדת המגן הימני ישנה התלבטות בין גרגורי מורוזוב לרועי אלימלך. במרכז הקישור יפתח ירין לוי, קאלו ימשיך בהתקפה כמו גם ירדן שועה.

"המשחקים מול סכנין אף פעם לא קלים, זו קבוצה שיודעת לנתק את עצמה מכל הרעש והאווירה שתהיה בטדי, אנחנו מהצד שלנו באים לעשות את העבודה, צריכים להיות מרוכזים, לשחק מהר יותר מאיך שנראינו בדרבי, במטרה אחת – לנצח", סיכמו בבית וגן.

בתוך כך, בית”ר הודיעה כי בעקבות הפיגוע המזעזע שאירע אמש בסידני שבאוסטרליה, השחקנים יעלו הערב עם סרט שחור כדי "להתייחד עם זכרם של הנרצחים ולחזק את הקהילה היהודית בסידני וברחבי העולם". עוד הוסיפו הירושלמים: "הסרט השחור הוא לאות הזדהות ואבל עם יהדות אוסטרליה והתפוצות. הפיגוע הנורא, כתוצאה מהסתה מתמשכת כנגד היהודים ואנטישמיות מובהקת, הוא עוד תזכורת למאבק הצודק של העם היהודי ברחבי העולם. ליבנו עם הקהילה היהודית במדינה, אשר התכנסה לחגוג את חג החנוכה באווירה של אור ושמחה שהפכו במהרה לטרגדיה.

הערב, עוד לפני המשחק, נדליק יחד את נר שני של חנוכה באצטדיון, במעמד אנשי בית חב"ד, אשר ייצגו גם השליחים בחו"ל, אשר לא פעם מסתכנים ונמצאים בלב הסערה וכל זאת בכדי לתת ליהודים ברחבי העולם בית חם ומסגרת.

לזכרם של אלכס קלייטמן, הרב יעקב לויתן, מטילדה בת ה-10, דן אלקיים, רב אלי שלנגר, ראובן מוריסון, פיטר מיגר, טיבור וייצן, מריקה פוגאני, ויתר ההרוגים ששמם עדיין לא פורסם. אנו מאחלים רפואה שלמה לפצועים. עם ישראל חי".