חמור: אבא של שחקן נתן אגרוף לעוזר מאמן

מזה תקופה ארוכה שהמילים “מהומה”, “אלימות” ו”סיום משחק בעקבות אירוע בלתי ספורטיבי” מככבים בכותרות במחלקות הנוער השונות. ולא רק השנה, בעונת המשחקים 2025/26. אתמול (ראשון) שלומי ברזל וניר בן ניסן התראיינו בנושא. “צריכה להיות ענישה דרמטית, להרחיק קבוצות”, נאמר ב”שיחת היום” לגידי ליפקין ואסי ממן.

ב-6 לדצמבר התקיים לו משחק במסגרת טרום ילדים ב' (שנתוני 2016, ילדים בני תשע), כאשר מ.ס קדימה צורן 2 פגשה בקדימה את מכבי ע. כפר יונה 2 “צו פיוס”, כחלק מהמחזור הרביעי בליגת ילדים טרום ילדים ב' צפון השרון. את המשחק הובילו צמד השופטים, הראל מורן ודניאל סרדהי, משחק שלא הגיע לסיומו נוכח כניסת אב לשחקן כפר יונה לכר הדשא, שהביאה למהומה.

לאחרונה, בית הדין המשמעתי קבע כי מכבי ע. כפר יונה אשמה תחת הסעיפים “התפרעות אוהדים” ו”התפרצות לשדה המשחק”, והדיין, עו”ד נעם ליובין קבע, בסוף פסוק: “עונש על תנאי של קנס כספי בסך 5,000 שקלים בכל מקרה של הרשעה בעבירת התנהגות אוהדים כלשהי, שתביא להפסקתו של המשחק ותוצאה טכנית 0:3 לטובת הקבוצה הביתית, מ.ס. קדימה צורן 2”.

פרוטוקול הדיון

בן ציון ברזלי, בעל תפקיד, מכבי ע. כפר יונה 2 “צו פיוס”: “אני מייצג גם את הקבוצה. האבא ראה שהבן שלו לא מתחמם ואז קרא לי להוציא את הילד החוצה והוא צעק שהילד לא יהיה פה. הוא נכנס למגרש, אני עומד על ה-16 והוא אמר לי שהוא רוצה טופס שחרור. הוא אמר לי שידאג שיהרגו אותי והסתובבתי ואמרתי לו שזו בושה שאתה מדבר ככה ליד השחקנים.

כדורגל, אילוסטרציה (רועי כפיר)

“הוא הוסיף לקלל. הוא היה עם כובע והצמיד לי ראש והזזתי אותו. תוך כדי זה הרגשתי מכה בראש, אחד ההורים שלנו קלט את הסיטואציה ואני דחפתי אותו. אספתי את הילדים והוא הוסיף לצעוק לי שהוא ירצח אותי. אחר כך הוא התנצל. עשיתי הכי בסדר שיכול להיות”, סיכם בדבריו בן ציון ברזלי.

ההחלטה

בעניינה של מכבי ע. כפר יונה 2 “צו פיוס”: “כאמור, אחראית הנאשמת מתוך אחריותה השילוחית להתנהגות אוהדיה ובוודאי הורי שחקניה. התנהגות אבי השחקן הייתה התנהגות אלימה, אשר הנה חמורה שבעתיים, עקב היותה במהלך המשחק וליד ילדים בני תשע. כאמור, מצד שני הרי שמדובר במעשה שנעשה ע"י הורה של שחקן הקבוצה כנגד עוזר מאמן הקבוצה שלו עצמו.

“לאחר מחשבה, החלטתי כי הנני מרשיע את הנאשמת וזאת כאמור לאור האחריות השילוחית הקיימת לה למעשי אוהדיה, ולמעשה באי יכולתה לגרום לאבי השחקן לפנות את כר הדשא, דבר שהביא להפסקתו של המשחק”.

בעניינו של בן ציון ברזלי, עוזר המאמן במכבי ע. כפר יונה 2 “צו פיוס”: “לאחר ששמעתי את עדותו של הנאשם, החלטתי כי הנני מזכה אותו ולו מחמת הספק. נראה כי הנאשם פעל על מנת להגן על עצמו וכי לא היה לו כל חלק במהומה”.

העונש

“כאמור, מדובר בסיטואציה סבוכה ונדירה, בה למעשה פעל אבי השחקן כנגד הנהלת הקבוצה שלו, אולם מצד שני כשלה הקבוצה בהרחקתו של אבי השחקן מכר הדשא, דבר שהביא להפסקתו של המשחק.

"לכן החלטתי כי אסתפק במקרה זה בענישה על תנאי בלבד, במסגרתה ייגזר על הנאשמת עונש על תנאי של קנס כספי בסך 5,000 שקלים, בכל מקרה של הרשעה בעבירת התנהגות אוהדים כלשהי, שתביא להפסקתו של המשחק. תוצאת המשחק תיקבע במקרה זה על 0:3 לקדימה צורן”.

דו”ח השופט מפי הראל מורן ודניאל סרדהי

“בדקה ה-47 של המשחק, אבא של שחקן מקבוצת כפר יונה נכנס לשדה המשחק, אסף את הילד וכאשר חלף על יד ע. המאמן של קבוצת כפר יונה, התחיל לקלל אותו בקללות הבאות: “יא בן ז**ה”. בתגובה, ע. המאמן של כפר יונה ברזילי בן ציון, קילל אותו בחזרה.

“בתגובה לקללות של ע. המאמן, האבא של השחקן שלח אגרוף אל פניו של ע. המאמן ופגע בו פיזית. מיד התחילה מהומה שכללה מכות בין השניים, כאשר אוהדים רבים פרצו גם הם למגרש בניסיון להפריד.

“למרות הניסיון שלהם, האבא של השחקן המשיך לקלל ולנסות לפגוע בע. המאמן כששוב צעק לעברו קללות ואיומים נוספים כגון: “אתה מת היום!”, “אני אדאג שאתה תמות היום” וכו’. מכיוון שאבא של השחקן סירב להתפנות מהמגרש, המשיך לאיים ולקלל את ע. המאמן וכל הסביבה, המשחק הופסק בגין אירוע אלימות ופריצת קהל למגרש”.