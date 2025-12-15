לאומית דרום: אף אחת מקבוצות הצמרת לא ניצחה

המחזור ה-10 בליגה הלאומית לנוער, במחוז דרום, כמעט וסיפק את הסחורה. הפועל ירושלים שמוליכה את הטבלה, חזרה מ"שבוע חופשי" ופגשה את הפועל הוד השרון, ממנה נפרדה עם נקודה אחת בלבד. מי שלא הצליחה להתקרב אליה בטבלה זו הפועל מרמורק, שנפרדה ב-3:3 דרמטי מול הכח מכבי עמידר רמת גן מחלקו התחתון של הטבלה.

בתוך כך, מכבי יבנה, מהמקום האחרון, רשמה את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה אחרי 0:1 מפתיע במיוחד על הפועל כפר שלם. בית"ר נורדיה ירושלים נותרה מתחת לקו האדום, לאחר הפסד 3:2 לשמשון תל אביב. גדנ"ע תל אביב ומ.ס. שמשון כפר קאסם נפרדו ב-1:1. סקציה נס ציונה ניצחה 1:2 את מכבי יפו. הפועל רמת גן ניצחה 1:3 את מכבי באר שבע. הרצליה הייתה חופשית.

הכח מכבי עמידר רמת גן – הפועל מרמורק 3:3

שחקניו של לירן שמש הוליכו שלוש פעמים מול זו שנמצאת במעט מעל הקו האדום. מרמורק פספסה הזדמנות פז לצמצם את הפער המוליכה לשתי נקודות. אורי אבני התכבד בצמד, דביר זינדאני קבע 2:3 בדקה ה-88, אלא ששערים של איתי סבן, יגל חדי ומאור אוליאל (94') קבעו 3:3 דרמטי. עמית עזריה, שוער מרמורק, ראה אדום (79') וכך גם עידו בובילסקי (70'), שחקן המארחת.

מכבי יפו – סקציה נס ציונה 2:1

הכתומים מהשפלה מטפסים לשישייה הראשונה בטבלה. יפו נשארה בחלק התחתון, כשהיא נמצאת רק שלוש נקודות מעל בית"ר נורדיה ירושלים, זו שמתחת לקו האדום. אמיר שנפלד קבע 0:1 ליפו, יתרון שהחזיק כשבע דקות. שירן עמר השווה את התוצאה ובן מחלוף קבע 1:2 לסקציה נס ציונה. יפו מפסידה העונה לראשונה בבית.

סקציה נס ציונה (באדיבות המועדון)

הפועל הוד השרון – הפועל ירושלים 1:1

גם ב-10 שחקנים, שחקניו של איתן טיקר נלחמו עד הסוף מול המוליכה, שחזרה מ"פגרה" בת שבועיים, נוכח מספר אי-זוגי בטבלה, מה שמותיר אחת מהקבוצות, כל מחזור, ללא משחק. אמיר סופר ושחקניו מאבדים שתי נקודות יקרות מאוד להמשך הדרך. מוחמד דיאב הבקיע לירושלים, ירין דהרי השווה למקומיים. איתי ברוזין ראה צהוב שני ואדום.

הפועל כפר שלם – מכבי יבנה 1:0

הקבוצה של משה קונסטנטין, במקום לעלות זמנית למקום השני, הפסידה לקבוצה מהמקום האחרון, שעד לאותו משחק הייתה עם אפס ניצחונות. דניאל משה, בדקה ה-35, קבע את תוצאת המשחק לזכות יבנה, והוביל לניצחון ליגה ראשון מול אחת מקבוצות הצמרת. יבנה עדיין שקועה במקום האחרון בטבלה, כפר שלם בהפסדה השלישי העונה.

הפועל רמת גן – מכבי באר שבע 1:3

ניצחון חמישי העונה לאורדונים, שהעלה אותם אל המקום החמישי. מכבי באר שבע נשארת לה בחלקו התחתון של הטבלה, כשלרשותה רק תשע נקודות והיא במקום ה-13, שתי נקודות מעל הקו האדום. סהר זקן התכבד בצמד, אולי ברגמן השלים את החגיגה למקומיים. ראם אביטבול השווה זמנית. אריאלי סגל, שחקן באר שבע, ראה צהוב שני ואדום בדקה ה-37.

שמשון תל אביב – בית"ר נורדיה ירושלים 2:3

ניצחונה הרביעי העונה של שמשון השאיר את נורדיה מתחת לקו האדום. יהלי שובל, שהבקיע בדקה ה-91, מנע מהאורחת להוסיף למאזנה נקודה יקרה. עמית נמני, בנו של אבי, קבע 0:1, אלעד עותני הוסיף והכפיל את התוצאה לזכות שמשון תל אביב. מוחמד ג'בר צימק רגע לפני ירידת הקבוצות למחצית. בדקה ה-62 דניאל פופוב השווה ל-2:2.

שמשון תל אביב (באדיבות המועדון)

גדנ"ע תל אביב – מ.ס. כפר קאסם 1:1

תוצאת תיקו ראשונה העונה בבית לגדנ"ע, בעוד שוויון ראשון בכל משחקיה עד כה לכפר קאסם. המארחת השוותה את הנקודות (14) לשמשון תל אביב, לכפר קאסם אותן נקודות (10) כמו למכבי יפו. אופק לב הכניע את נאור סבן מהנקודה הלבנה בדקה הרביעית כשקבע 0:1 לגדנ"ע, מאמון אבן בררי השווה את התוצאה רגע לפני ירידת הקבוצות לחדרי ההלבשה.