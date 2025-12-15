יום שני, 15.12.2025 שעה 12:41
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

יורחק רק לחודשיים: ערעורו של שחקן נשר התקבל

ביה"ד המשמעתי קבע עונש הרחקה עד תום עונת 2025/26 לקאסם נג'אר, אך ביה"ד העליון הפך את ההחלטה אחרי שעו"ד איל יפה נכנס לתמונה: "יש מקום להתחשב"

|
כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדורגל (יונתן גינזבורג)

החלטה משמעותית בעניינו של שחקן הכדורגל קאסם נג'אר (33), שחקנה של עירוני נשר, מליגה א' צפון. כזכור, בנובמבר בית הדין המשמעתי קבע בעניינו ובעניין שחקנים אחרים כי מורחקים הם עד תום העונה. לתמונה נכנס עו"ד איל יפה, שהבין, יחד עם השחקן, כי הרחקה עד תום העונה איננה מתקבלת על הדעת ואלו החליטו לערער לבית הדין העליון.

בית הדין העליון קיבל הערעור ובסעיפים 6-5 בפסק הדין, נכתב כך: "עמדת התובע מקובלת עלינו. אין מדובר במקרה חריג שבו האינטרס הציבורי עשוי להצדיק ענישה העולה על התקרה מושא ההבנה שבין הצדדים, אך גם אין מקום להפחית מעונש זה. העבירות בעניין מעשים בלתי ספורטיביים בליגה א' צפון נושאות חומרה ברמה גבוהה מאוד".

במסגרת עסקת הטיעון עימו, נאג’ר הודה בעבירה שעליה הורחק מלכתחילה, של אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי: "המערער ידע על כך כי תוצאות שני משחקים של קבוצתו תהיינה מוטות. הוא הביע מורת רוח ביחס לכך וביקש להתחלף".

משמאל, עו"ד איל יפה (שחר גרוס)משמאל, עו"ד איל יפה (שחר גרוס)

עוד בפסק הדין נכתב: "אכן, היה על המערער למלא את חובתו לדווח על מה שנודע לו ולא די בכך שהוא ביקש להתחלף. עם זאת, לפנינו עבירה מסוג של מחדל וכאשר בוחנים את הענישה הראויה, יש מקום להתחשב, באופן מידתי, בסיכון האישי שעלול היה להתממש. באשר למועד התחולה של העונש, הכלל הרגיל הוא כי אין דוחים תחולתו של עונש לשנה העוקבת, אלא יש לקיימו ללא דיחוי".

"אין לחרוג מכך גם בעניינו. ההרחקה בפועל של המערער, קאסם נג'אר, תעמוד אם כן על חודשיים, בנוסף להרחקה על תנאי שנגזר בבית הדין המשמעתי". נוכח ההחלטה של בית הדין העליון, קאסם נג'אר, באמצעות ב"כ עו"ד איל יפה, יחזור לקבוצה שהחל עמה את עונת 2025/26, עירוני נשר, מליגה א' צפון. מאז 07/11 לא שיחק כדורגל וצפוי לחבור לסגל קבוצתו בתחילת 2026.

