תחושת כישלון בריינה: פישלנו, סיטואציה קשה

תסכול גדול במכבי בני ריינה בעקבות מצבה הקשה של הקבוצה בתחתית הליגה. 4 נקודות מתוך 36 משאירות ספק לגבי עתיד הקבוצה בליגת העל. התבוסה אתמול (ראשון) 4:0 למכבי חיפה רק החמירה את מצבה של הקבוצה ונראה שהכתובת הייתה רשומה על הקיר.

זה התחיל בשחרור הצוות הקודם בראשותו של שרון מימר, שחרור גדול של שחקנים בכירים ועד לבנייה הלא טובה של הסגל, שנבעה בין היתר בגלל המלחמה, כאשר שחקנים זרים לא מיהרו להגיע לארץ.

למרות זאת, התחושה בריינה שהקבוצה עצמה הייתה יכולה לצפות יותר מלהשיג 4 נקודות: “אנחנו בסיטואציה קשה ובתחושת ייאוש. פישלנו בגדול, נכשלנו. השחקנים צריכים לשחק מעכשיו על הכבוד שלהם. זה היה בושה איך ששיחקנו אתמול. לא נרים ידיים עד הסוף ומה יהיה יהיה. אנחנו עם 4 נקודות זה פשוט נתון רע מאוד”, אמרו במועדון.

שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

ההחלטה לפטר את סלובודאן דראפיץ', שנכשל כישלון חרוץ ולמנות את אדהם האדיה לא עשתה את השינוי המיוחל. אתמול מול מכבי חיפה שוב הורחק שחקן מהקבוצה ושוב נשרק פנדל לחובתה, מה שמעיד על חוסר שקט שנובע כתוצאה מהמצב בתחתית. איהאב גנאים ספג כרטיס צהוב חמישי ולא ישחק מול הפועל ת"א כמו גם אלקסה פיץ', שהורחק. איאד חלאילי, שנפצע והוחלף ייבדק וכרגע לא ברור מצבו.

האדיה: “אני מבין את התחושות של הקהל שעבר שנים יפות. הכאב על הקהל שמגיע לו יותר. אני לא מסתכל על סיכויים. אנחנו צריכים לצבור נקודות. הבעיה שגם כאשר אנחנו טובים לא מביאים נקודות. אני לא שואל את עצמי למה לקחתי את התפקיד. אני עדיין מאמין שניתן להישאר בליגה. 8-9 נקודות אפשר לסגור עם רצף של מספר ניצחונות, אבל צריך לעשות את זה לא בצורה ששיחקנו מול מכבי חיפה”.