דקה 82: בני יהודה - מכבי הרצליה 1:1

אחרי שקיבלנו את רב המשחקים ביום שישי, בשעה זו ננעל המחזור ה-15 של הליגה הלאומית, כשבמוקד, בני יהודה מארחת את בני הרצליה למפגש קצוות. בנוסף, הפועל עכו פוגשת את הפועל כפר סבא והפועל עפולה משחקת נגד מ.ס קריית ים.

בני יהודה – מכבי הרצליה 1:1

מפגש קצוות, שאם היו קוראים לו כך לפני שהעונה התחילה, קשה היה להאמין שהקבוצה מהשכונה היא זו שנמצאת עמוק בתחתית הטבלה. המארחת יודעת שמצפה לה משחק קשה במיוחד נגד הקבוצה מהמקום השני, שבאה לאחר ניצחון גדול במשחק העונה נגד מכבי פתח תקווה ורצף של 12 משחקים ללא הפסד ויודעת שהיום היא יכולה להשתוות אליה.

טל בומשטיין מגיע לכדור (אופיר מגדל)

אופק עובדיה שומר על הכדור מפני מתן לוי (אופיר מגדל)

ווילינטון אפונזה עולה מעל מתן לוי (אופיר מגדל)

דולב בלולו לא נותן שיעברו אותו (אופיר מגדל)

דקה 18, שער! בני יהודה עלתה ליתרון: הכתומים שטפו את הדשא משריקת הפתיחה ובאו על שכרם כשבעיטה של ארד בר נבלמה והגיעה אל דני עאמר, שנותר ללא כיסוי ומזווית לא פשוטה שלח כדור חד לפינה הרחוקה כדי לקבוע את ה-0:1.

דני עאמר רץ לחגוג (אופיר מגדל)

דני עאמר מצדיע אחרי השער שכבש (אופיר מגדל)

שחקני בני יהודה מרוצים אחרי שער היתרון (אופיר מגדל)

דקה 56, שער! מכבי הרצליה השוותה ל-1:1: כדור עומק עבר את הגנת המארחת ונחת אצל אופק עובדיה שרץ ונכנס לרחבה. תמיר ברמן ניסה לעצור אותו, אך לא הצליח וראה את הכדור עובר בין רגליו ונכנס אל הרשת.

אופק עובדיה רץ לחגוג (אופיר מגדל)

שחקני מכבי הרצליה באים לחגוג עם אופק עובדיה (אופיר מגדל)

שחקני מכבי הרצליה מברכים את אופק עובדיה (אופיר מגדל)

דקה 61, בני יהודה נותרה בעשרה שחקנים: מור פדידה, שסחב כרטיס צהוב, ביצע עבירה וראה את הצהוב השני. הקשר הותיר את קבוצתו בחיסרון שחקן.

מור פדידה על הדשא אחרי שביצע עבירה (אופיר מגדל)

מור פדידה רואה את הכרטיס הצהוב השני (אופיר מגדל)

מור פדידה יורד מאוכזב למקלחת מוקדמת (אופיר מגדל)

הפועל עכו – הפועל כפר סבא 1:2

עוד מפגש מרתק בין שתי קבוצות שדי רחוקות אחת מהשנייה בטבלה. האורחת נמצאת במקום השלישי ויודעת שהיא חייבת לקחת שלוש נקודות היום אם היא רוצה להילחם על העלייה לליגה הבכירה עד הסוף. מנגד, הקבוצה הצפונית קטעה במחזור האחרון רצף של חודשיים ללא ניצחון אחרי ה-1:2 על כפר שלם וחיברה חמישה משחקים ללא הפסד, כשהיא מבינה ש-3 נקודות היום יכולות להקפיץ אותה ולהרחיק אותה מהחלק התחתון של הטבלה.

דקה 40, שער! הפועל כפר סבא עלתה ראשונה על לוח התוצאות: בצד הירוק של השרון שמעו על ההתרחשות במשחק המקביל וניצלו זאת כדי לעלות ליתרון. כדור קרן הוגבה אל ראשו של איתי אהוד, שנגח אל הקורה ומשם ישר אל הרשת. 0:1 לאורחת.

דקה 47, שער! הפועל עכו חזרה למשחק: שתי דקות בלבד מתחילת המחצית השנייה הספיקו לחניכיו של איציק טוויזר להשוות את התוצאה, כשבעיטה של יהלי מלכה המחליף הלכה אל הקורה ואל הריבאונד הגיע טוויזר אחר, רז, שניצל את המצב כדי לאזן ל-1:1.

דקה 63, שער! הפועל עכו הפכה את התוצאה ועלתה ל-1:2: המארחת התעוררה לחלוטין ויצאה להתקפה, שהסתיימה בבעיטת עונשין מ-11 מטרים. אל הנקודה הלבנה הגיע הקפטן רז טוויזר, שהשלים צמד ללא בעיות ודאג למהפך.

הפועל עפולה – מ.ס קריית ים 0:2

פה מדובר על מפגש תחתית רותח. הקבוצה מהצפון רוצה לצאת מהסיטואציה הלא פשוטה בו היא נמצאת, כשבעקבות התיקו של נוף הגליל מול רעננה, היא נועלת את טבלת הליגה וללא ניצחון בשלושת המחזורים האחרונים. מנגד, האורחת הייתה במשבר אדיר בדמות שמונה משחקים ללא ניצחון, עד שגברה על בני יהודה במחזור האחרון ורוצה לנסות לתפוס מומנטום.

דקה 22, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: כדור רוחב מהאגף הימני הוגבה אל ריצ’רד קולה, שבוולה מהאוויר שלח בעיטה אדירה לרשת של העולה החדשה.

דקה 37, שער! הפועל עפולה הכפילה את היתרון שלה: המארחת עשתה צעד נוסף אל עבר שלוש נקודות יקרות כשאילון אלימלך פרץ באין מפריע על פני חצי מגרש, היתל בשחקן שהגיע אליו ומסר אל יניב מזרחי, שהצליח להקדים את השומר שלו ולגלגל את השני לזכות קבוצתו.