הרכבים וציונים



רוי רביבו (שחר גרוס)

המחזור ה-14 בליגת העל ממשיך הערב (שני), כאשר בשעה זו מכבי תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. הצהובים פוגשים יריבה מהתחתית במטרה להתאושש מעוד רצף הפסדים שפקד אותם בתקופה האחרונה, בעוד האורחת מחפשת בעיקר להפתיע.

אלופת המדינה הפסידה בחמישי האחרון 4:1 לשטוטגרט במסגרת הליגה האירופית, תוצאה רעה שהגיעה לאחר ההפסד 1:0 להפועל באר שבע במשחק העונה. טרם שריקת הפתיחה, האדומים מבירת הנגב עם יתרון של 8 נקודות על החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ – שלא יכולה להרשות לעצמה לא לנצח.

בצד השני, החבורה של עומר פרץ סיימה במחזור הקודם עם רצף התיקו החריג, אך ממש לא בצורה שציפתה לאור תבוסה 4:0 להפועל תל אביב בחוץ. כעת פתח תקווה שוב על הדשא במגרש היפואי, כשהמטרה כאמור היא לתקן ולצאת עם משהו שייתן אוויר לנשימה בצל הקרבה של הקבוצה לקו האדום.

ב-30 המפגשים האחרונים שנערכו בין הצדדים, למחזיקת הצלחת יש 19 ניצחונות לעומת 5 פעמים בלבד בהם הפועל פ”ת היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. עוד 6 משחקים נגרמו ללא הכרעה. בהתמודדות בין הקבוצות בסיבוב הראשון של העונה, זה נגמר ב-0:4 חלק למכבי ת”א כשאושר דוידה, דור פרץ (צמד) ועידו שחר כבשו.