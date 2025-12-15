יום שני, 15.12.2025 שעה 20:45
יום שני, 15/12/2025, 20:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 14
הפועל פ"ת
דקה 45
0 1
שופט: יואב מזרחי
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 15/12/2025 20:00
רוי רביבו (שחר גרוס)
רוי רביבו (שחר גרוס)

המחזור ה-14 בליגת העל ממשיך הערב (שני), כאשר בשעה זו מכבי תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. הצהובים פוגשים יריבה מהתחתית במטרה להתאושש מעוד רצף הפסדים שפקד אותם בתקופה האחרונה, בעוד האורחת מחפשת בעיקר להפתיע.

אלופת המדינה הפסידה בחמישי האחרון 4:1 לשטוטגרט במסגרת הליגה האירופית, תוצאה רעה שהגיעה לאחר ההפסד 1:0 להפועל באר שבע במשחק העונה. טרם שריקת הפתיחה, האדומים מבירת הנגב עם יתרון של 8 נקודות על החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ – שלא יכולה להרשות לעצמה לא לנצח.

בצד השני, החבורה של עומר פרץ סיימה במחזור הקודם עם רצף התיקו החריג, אך ממש לא בצורה שציפתה לאור תבוסה 4:0 להפועל תל אביב בחוץ. כעת פתח תקווה שוב על הדשא במגרש היפואי, כשהמטרה כאמור היא לתקן ולצאת עם משהו שייתן אוויר לנשימה בצל הקרבה של הקבוצה לקו האדום.

ב-30 המפגשים האחרונים שנערכו בין הצדדים, למחזיקת הצלחת יש 19 ניצחונות לעומת 5 פעמים בלבד בהם הפועל פ”ת היא זו שיצאה עם ידה על העליונה. עוד 6 משחקים נגרמו ללא הכרעה. בהתמודדות בין הקבוצות בסיבוב הראשון של העונה, זה נגמר ב-0:4 חלק למכבי ת”א כשאושר דוידה, דור פרץ (צמד) ועידו שחר כבשו.

מחצית ראשונה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • גם נדב נידם נכנס לפנקס של השופט
  • '25
  • חילוף
  • מכה להפועל פתח תקווה. טאבי נפגע, לא יכול היה להמשיך והוחלף, מארק קוסטה נכנס
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • גם האקס של הצהובים, יונתן כהן, נכנס לפנקס של השופט
  • '20
  • החמצה
  • דור פרץ התקדם מעט מחוץ לרחבה וניסה בעיטה שטוחה, כץ לא התקשה וקלט בקלות
  • '18
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה של מכבי עד כה. התקפה מצוינת של הצהובים, שוב אבו פרחי שהשתלט על כדור שקיבל מכ-20 מטרים, עבר את השומר שלו ובעט נהדר, עומר כץ התעופף נהדר והדף
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי ת"א. וארלה קיבל כדור באגף, הגביה לרחבה ואבו פרחי בעט בנגיעה בסיבוב, הכדור הלך מעל השער
חליו וארלה (שחר גרוס)
  • '6
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון למכבי ת"א. הצהובים קיבלו בעיטה חופשית, אבו פרחי בעט שטוח, הכדור פספס את המסגרת
  • '2
  • כרטיס צהוב
  • זה היה מהיר. הייטור איבד כדור וטעה, ביצע עבירה שנייה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)
הטקס ליונתן כהן (שחר גרוס)
