כדורגל עולמי

"סיטי תקשה על ארסנל הרבה יותר ממה שציפו"

באנגליה החמיאו לתכולים אחרי ה-0:3 על פאלאס והזהירו את ארסנל: "פפ עוד יכול לעלות לפסגה". שבחים להולאנד: "בכושר מרשים ומאיים", גם פודן במוקד

|
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)

פתיחת העונה הרעה של מנצ’סטר סיטי כאילו נשכחה לה בין כמה רגעים, אך מדובר כבר בתקופה בה התכולים משיגים תוצאות נהדרות. אתמול (ראשון) עם 0:3 על קריסטל פאלאס, החבורה של פפ גווארדיולה חתמה ניצחון חמישי ברציפות בכל המסגרות וכרגע בפער של 2 נקודות בלבד מארסנל שבפסגת הפרמייר ליג.

התקשורת האנגלית שעד לפני כמה חודשים הייתה רגילה לבקר את הסיטיזנס, שופכת כעת את המחמאות הנדרשות ומזהירה את ארסנל: “פפ ושחקניו יהיו יריב הרבה יותר קשה לתותחנים ממה שמישהו באמת צפה”, נכתב ב’דיילי מייל’ שם עוד הוסיפו: “השיפור הדרגתי, הקבוצה יציבה בפני עצמה והיא אפילו יכולה לעלות למקום הראשון”.

ב’מירור’ שמו זרקור, איך לא, על כובש הצמד – ארלינג הולאנד: “סיטי מפעילה את המוטיב המוכר מאוד במאבק על התואר, הולאנד נמצא בכושר מרשים ובאופן מאיים, הוא השחקן החשוב ביותר בהתמודדות על האליפות מכל שחקני שלוש הקבוצות שבמקומות הראשונים (ארסנל, סיטי, אסטון וילה)”.

ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)

החלוץ הנורבגי כבר עם 17 שערים ו-3 בישולים ב-16 משחקי ליגה העונה, אך הוא לא לבד. מי שעוד הרשית בניצחון של הקבוצה ממנצ’סטר על פאלאס הוא פיל פודן, שאמנם זכה למילים פחות חמות ממאמנו, אבל קיבל מחמאות בעיתונות המקומית: “פודן חזר לכושר שהוביל אותו להכריע על תארים”.

בסיטי ירצו להמשיך את המומנטום הנוכחי כמובן גם במשחק הבא, שיהיה נגד ברנטפורד בשלב רבע גמר גביע הליגה. אחר כך, לפפ וחניכיו יש מפגש ביתי מול ווסטהאם באצטדיון האיתיחאד ובהמשך התמודדות בחוץ מול נוטינגהאם פורסט.

