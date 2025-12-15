יום שני, 15.12.2025 שעה 09:42
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2617-1916סנדרלנד7
2522-2615מנצ'סטר יונייטד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2025-2216ברנטפורד14
2024-2115בורנמות'15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

רוני תקף: מארסקה צריך לדעת לכבד את הבעלים

שחקן העבר לא הבין את מאמן צ'לסי, שאמר שההכנות למשחק האחרון היו: "ה-48 שעות הגרועות ביותר שלו במועדון". וגם: ההשוואה למקרה של סלאח וליברפול

|
אנצו מארסקה (IMAGO)
אנצו מארסקה (IMAGO)

צ’לסי אמנם חזרה למסלול הניצחונות בשבת האחרונה, כשגברה 0:2 על אברטון בבית, אך הרוחות לא רגועת במערב לונדון. מאמן הבלוז, אנצו מארסקה, תיאר את ההכנות למשחק כ: “48 הגרועות ביותר מאז שהגיע למועדון”. שחקן העבר, וויין רוני, הסביר למה הוא לא עומד לקבל שום הגנה על כך.

חלוץ העבר השווה את המקרה לאחד נוסף שקרה בזמן האחרון: “בעיניי זה מאוד דומה למקרה של מוחמד סלאח בשבוע שעבר. זו הייתה אמירה מחושבת מראש. הוא ידע בדיוק מה הוא אומר ולמי הוא מכוון את זה, והדירקטוריון והבעלים של צ’לסי יודעים שזה מכוון אליהם”.

האנגלי המשיך בדבריו: “צריך לכבד את הבעלים של מועדון כדורגל. הם אלה שמעסיקים ומביאים אותך. אני מרגיש שהוא קצת יצא נגדם. ברור לי שקרה כאן משהו, בין אם זו מחלוקת ובין אם הוא מרגיש שתפקידו בסכנה והוא חושב שזה לא צודק, בגלל שני התארים שזכה והנקודות שצבר”.

וויין רוני (IMAGO)וויין רוני (IMAGO)

רוני הוסיף: “אני לא חושב שהוא מאמן שיחזור בו. יש בו תשוקה ודחף. אולי באמת הוא שמע דיבורים שהמועדון רוצה להיפרד ממנו והחליט לצאת להתקפה. אני לא חושב שהוא יקבל עכשיו הגנה אחרי שיצא החוצה ואמר את מה שאמר”, סיים כוכב העבר.

