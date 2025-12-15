"תנו לגלוך תפקיד חופשי ותראו את היריב בבעיה"

אייאקס השלימה אתמול (ראשון) ניצחון ליגה שלישי ברציפות ורביעי כזה בכל המסגרות, כשהצליחה לגבור 0:2 על פיינורד באחד המפגשים הגדולים שיש לכדורגל ההולנדי להציע. אוסקר גלוך, שפתח והשלים 73 דקות, בישל את השער הראשון בהתמודדות.

בתקשורת ההולנדית פירגנו לישראלי של הקבוצה מאמסטרדם, כשברשת ‘VI’ המקומית אף ניתחו את מהלכי המשחק של גלוך, גם בהקשר לטקטיקה בה השתמש מאמן אייאקס פרד גרים: “לפעמים כדורגל הוא דבר פשוט. תנו לשחקן ההתקפה הכי יצירתי תפקיד חופשי ותראו את היריבה בבעיה. זה אחד הסיפורים מאחורי הניצחון של אייאקס על פיינורד. אוסקר גלוך מצא שוב ושוב חללים על ידי כך שהוא עקב אחר האינטואיציה שלו”.

עוד נכתב על הקשר שמייצג אותנו בליגה ההולנדית: “גלוך הוא הנכס החשוב ביותר של גרים. הוא קיבל תפקיד חופשי ובכך סיפק לפיינורד אתגר. היריבה התקשתה עם גלוך, זו גם הסיבה לכך שקלאסן יכול היה להופיע גם בחלק ההתקפי”.

אוסקר גלוך פורץ קדימה (IMAGO)

בהולנד הוסיפו: “אוסקר גלוך הוא ללא ספק השחקן המסוכן ביותר של אייאקס. בזמן החילוף שלו בדקה ה-74, הישראלי היה שחקן אייאקס עם הכי הרבה בעיטות והכי הרבה נגיעות ברחבה היריבה”.

המשחק הבא של אוסקר ואייאקס יהיה במסגרת הגביע ההולנדי מול אקסלסיור מאאסלויס, אחר כך הישראלי וחבריו ייצאו למשחק חוץ בניימכן בה משחק ישראלי אחר – אלי דסה כמובן.