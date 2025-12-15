לאוטרו על הביקורות: מדברים כי אנחנו מצליחים

לאוטרו מרטינס הוא כוכב כדורגל. אחרי שאינטר הייתה צריכה אותו, אתמול (ראשון) הוא כבש ובישל בניצחון החוץ היקר 1:2 על גנואה, שהעלה את קבוצתו למקום הראשון. לחלוץ יש עכשיו חמישה שערים בשלושת המחזורים האחרונים בליגה.

באיטליה תוהים, האם החלוץ נכנס לתקופה הטובה ביותר שלו? אולי עדיין מוקדם לקבוע בוודאות, אבל בינתיים הנראזורי נהנים מהקפטן שלהם: “עבורי לכבוש שערים ולעזור זה תמיד חשוב”, הודה אחרי המשחק. “אני מנסה לתת את המקסימום, לכן כשמגיעים רגעים כאלה אני מאוד שמח”.

לאוטרו המשיך: “להיות במקום הראשון בטבלה אומר המון. עלינו לפסגה כי עבדנו קשה, ידענו לסבול, ובלי קשר למה שכולם אומרים, אנחנו מתמקדים בעצמנו כדי להביא שמחה לאנשים שתומכים בנו תמיד”.

כבשה את הפסגה: 1:2 לאינטר נגד גנואה

החלוץ גם הגן על קבוצתו: “כבר שנים מדברים על אינטר כי היא מצליחה. זה טבעי שיגיעו ביקורות. אנחנו מודעים לכוח שלנו ורוצים להישאר למעלה. אולי אני חוזר על עצמי פה, אבל המסר בחדר ההלבשה ברור. אנחנו אלה שעובדים כדי להביא את אינטר למקום שמגיע לה”, סיים.