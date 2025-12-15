"אמבפה הכי טוב בעולם", "ויניסיוס נתן חמצן"

צ’אבי אלונסו יכול לנשום לרווחה, לפחות בינתיים. אחרי משבר גדול שהרעיד את הכיסא שלו, המאמן הצליח מעט לייצב את הספינה של ריאל מדריד עם ניצחון 1:2 על אלאבס אחרי שני הפסדים רצופים והדיווחים על המועמדים להחליף אותו יידחקו לשוליים בתקשורת הספרדית לפחות בימים הקרובים.

קיליאן אמבפה ורודריגו כבשו וכנראה השאירו את אלונסו בתפקידו משחק אחד נוסף לפחות. “חמצן", נכתב בשער עיתון ‘מארקה’ המדרידאי לצד תמונותיהם של רודריגו ו-ויניסיוס החוגגים, “רודריגו כובש כדי להישאר בתמונה בליגה. ויני בישל וחיבק את אלונסו אחרי החילוף".

גם בעיתון ‘אס’ נתנו דגש ליחסים בין ויניסיוס לאלונסו, זכר לתגובת הכוכב שזעם אחרי שהוחלף בקלאסיקו: “ויניסיוס חיבק את צ’אבי, מהלך משמעותי של הברזילאי ביחד עם רודריגו נתן חמצן". גם באתר של העיתון נכתבו דברים דומים (“חדר ההלבשה מחבק את צ’אבי") ואף שיבחו את אמבפה על השער: “הוא הטוב ביותר בעולם ובלתי ניתן לעצירה".

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

ולמרות הניצחון, שוב בריאל עסקו בשיפוט. הבלאנקוס התלוננו שהיו צריכים לקבל פנדל שלא נשרק על ויניסיוס, שהתייחס לכך בשיחה עם אלונסו גם אחרי החלפתו. בצילומי הטלוויזיה חשפו מה נאמר בין השניים ושניהם היו בטוחים שהיה צריך להיות פנדל.

מיד אחרי שוויניסיוס ירד מהמגרש והתחבק עם אלונסו, המאמן אמר לו: “זה ברור, זה היה ברור", כשהכוונה היא לפנדל. לאחר מכן הברזילאי אמר לעבר הספסל: “הוא (השופט) לא שרק כי זה אני, הפנדל היה ברור".