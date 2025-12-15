אבדיה חגג אחרי הניצחון: חנוכה שמח לכולם!

בעונה אדירה מלאה בשיאים ומשחקים בלתי נשכחים, דני אבדיה סימן לעצמו עוד וי גדול הבוקר (שני). כוכב פורטלנד קלע 26 נקודות, עמד בלחץ בקלאץ’ ועלה ביחד עם קבוצתו למאזן 0:3 העונה מול גולדן סטייט עם 131:136 מרשים במיוחד.

זה ניצחון גדול במיוחד לאור תצוגת העל של סטף קרי – אחד ממשחקי הקליעה הגדולים בקריירה של כוכב אגדי גדול בעצמו. 48 נקודות היו לגארד, אבל דווקא בקלאץ’ הוא לא מצא את הטבעת ובסוף שחקני פורטלנד חגגו.

“חנוכה שמח לכולם!", כתב אבדיה בסטורי באינסטגרם אחרי שלפני המשחק העלה תמונה מהדלקת נר ראשון. את המשחק הוא סיים גם עם שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, ובעצם אבדיה וחבריו חתומים לא רק על מאזן מושלם מול גולדן סטייט העונה, אלא פורטלנד היא גם אחת משתי הקבוצות היחידות שניצחו את האלופה אוקלהומה סיטי.

סטף קרי שומר על דני אבדיה (רויטרס)

פרשן הערוץ של פורטלנד, טום הברסטרו, הזכיר את הטריו של הבלייזרס בניצחון: מעבר ל-26 הנקודות של אבדיה, שיידון שארפ וג’רמי גרנט קלעו 35 כל אחד וזו הפעם השלישית העונה שכולם קולעים 25 לפחות באותו משחק. אין אף טריו אחר בליגה שעשה את זה.