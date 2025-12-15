יום שני, 15.12.2025 שעה 08:17
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס

לברון ג'יימס הכריע בניצחון הדרמטי של הלייקרס

הכוכב דייק מהעונשין שניות לסיום והשלים 26 נק' ב-114:116 של קבוצתו על פיניקס, ברוקס הורחק. קליבלנד נכנעה לשארלוט, פילדלפיה הפסידה לאטלנטה

לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין ראשון לשני) בשיא הכוח עם כמה משחקים מסקרנים. במפגשים המוקדמים יותר, וושינגטון וויזארדס גברה 89:108 על אינדיאנה פייסרס, כשקליבלנד קאבלירס נכנעה 119:111 לשארלוט הורנטס.

כמו כן, אטלנטה הוקס השיגה 117:120 על פילדלפיה וניו אורלינס 104:114 על שיקגו בולס. בנוסף, מינסוטה טימברוולבס ניצחה 103:117 את סקרמנטו קינגס ובמוקד לוס אנג’לס לייקרס סיימו ב-114:116 דרמטי על הפיניקס סאנס.

פיניקס סאנס (12:14) – לוס אנג’לס לייקרס (7:18) 116:114

דרמה גדולה. לברון ג’יימס קלע שתי זריקות עונשין 3.9 שניות לסיום והוביל למהפך לאחר איבוד יתרון של 20 נקודות ברבע הרביעי מבחינת הלייקרס. לוקה דונצ’יץ’ הוביל גם כן את האורחת עם 29 נקודות, וג’יימס סיים עם 26. פיניקס חזרה מפיגור 99:79 ועלתה ליתרון 113:114 לאחר שלשה של דילון ברוקס 12.2 שניות לסיום, מהלך שבסיומו הורחק ברוקס בעבירה טכנית שנייה, אך ג’יימס החטיא את זריקת העונשין שניתנה בעקבותיה.  בהתקפה הבאה ג’יימס נשלח לקו לאחר עבירה של דווין בוקר על זריקת שלוש, החטיא את הראשונה, אך קלע את השתיים האחרונות. ניסיון קליעה של גרייסון אלן עם הבאזר לא צלח. הסאנס עם הפסד שישי בתשעת המשחקים האחרונים.

ברוקס מול לברון גברוקס מול לברון ג'יימס (רויטרס)

אינדיאנה פייסרס (20:6) – וושינגטון וויזארדס (20:4) 108:89

האורחת השיגה ניצחון חוץ ראשון זה כמעט חודשיים, כשמרווין באגלי קבע שיא עונתי של 23 נקודות ו-13 ריבאונדים, וסי ג’יי מקולום הוסיף 18 נקודות. ג’סטין צ'מפאני תרם 13 נקודות ו-14 ריבאונדים, והוויזארדס קטעו רצף של ארבעה הפסדים ושיפרו את מאזנם ל-2:11 בחוץ, כשניצחון החוץ היחיד הנוסף היה ב-24 באוקטובר בדאלאס.

קליבלנד קאבלירס (12:15) – שארלוט הורנטס (18:8) 119:111

ההורנטס השיגו ניצחון חוץ נדיר בקליבלנד לאחר הארכה, בה הקאבס לא קלעו אף אחת מ-10 הזריקות שלהם. קון קנופל קלע 29 נקודות, ברנדון מילר הוסיף 25 נקודות, שיא קריירה של 13 ריבאונדים ושישה אסיסטים, ומיילס ברידג’ס תרם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ושישה אסיסטים, קנופל המשיך בכושר הטוב אחרי 33 נקודות בהפסד לשיקגו. קליבלנד מנגד, ממשיכה להציג חוסר יציבות.

אטלנטה הוקס (12:15) – פילדלפיה (11:14) 117:120

ההוקס חזרו לנצח, הסיקסרס שבו להפסיד. דייסון דניאלס הוביל את הקבוצה המרוצה עם 24 נקודות, 4 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, כשאונייקה אוקונגוו עזר לו עם 20 נקודות משלו. בצד השני, 35 נקודות של פול ג’ורג’, שדייג ב-7 מתוך 10 שלשות, לא עזרו לאורחת שהפסידה בפעם ה-11. עוד בפילדלפיה, וי. ג'יי. אדג'קום סיים עם 26 נקודות.

דייסון דניאלס (רויטרס)דייסון דניאלס (רויטרס)

שיקגו בולס (15:10) – ניו אורלינס (22:5) 114:104

ניצחון שני רצוף לקבוצת החוץ, כשטריי מרפי קלע 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, ג’רמייה פירס הוסיף 20 נקודות, וזאיון וויליאמסון קלע 18 נקודות במשחק חזרה לסגל, כולל שבע בדקות הסיום. הפליקנס אחרי רצף של שבעה הפסדים, שיפרו את מאזנם ל-5:22. קובי ווייט הוביל את שיקגו עם 20 נקודות, אך זה לא הספיק והבולס הפסידו בפעם השמינית בתשעה משחקים למרות שהמפגש היה צמוד.

מינסוטה טימברוולבס (9:17) – סקרמנטו קינגס (20:6) 103:117

עדיין בהיעדרו ברציפות של אנתוני אדוארדס ובהובלת ג’וליוס רנדל עם 24 נקודות ותשעה ריבאונדים, ניצחון מספר 17 לטימברוולבס. ג’יידן מקדניאלס קלע 21 נקודות, נאז ריד תרם 20 נקודות ו-11 ריבאונדים, ומינסוטה המשיכה בכושר מצוין עם שבעה ניצחונות בשמונת המשחקים האחרונים ונקמה על ההפסד בהארכה בסקרמנטו מסוף נובמבר. סקרמנטו עם אחוז הניצחונות הגרוע ביותר מאז עונת 2008/09.

