לברון ג'יימס הכריע בניצחון הדרמטי של הלייקרס

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין ראשון לשני) בשיא הכוח עם כמה משחקים מסקרנים. במפגשים המוקדמים יותר, וושינגטון וויזארדס גברה 89:108 על אינדיאנה פייסרס, כשקליבלנד קאבלירס נכנעה 119:111 לשארלוט הורנטס.

כמו כן, אטלנטה הוקס השיגה 117:120 על פילדלפיה וניו אורלינס 104:114 על שיקגו בולס. בנוסף, מינסוטה טימברוולבס ניצחה 103:117 את סקרמנטו קינגס ובמוקד לוס אנג’לס לייקרס סיימו ב-114:116 דרמטי על הפיניקס סאנס.

פיניקס סאנס (12:14) – לוס אנג’לס לייקרס (7:18) 116:114

דרמה גדולה. לברון ג’יימס קלע שתי זריקות עונשין 3.9 שניות לסיום והוביל למהפך לאחר איבוד יתרון של 20 נקודות ברבע הרביעי מבחינת הלייקרס. לוקה דונצ’יץ’ הוביל גם כן את האורחת עם 29 נקודות, וג’יימס סיים עם 26. פיניקס חזרה מפיגור 99:79 ועלתה ליתרון 113:114 לאחר שלשה של דילון ברוקס 12.2 שניות לסיום, מהלך שבסיומו הורחק ברוקס בעבירה טכנית שנייה, אך ג’יימס החטיא את זריקת העונשין שניתנה בעקבותיה. בהתקפה הבאה ג’יימס נשלח לקו לאחר עבירה של דווין בוקר על זריקת שלוש, החטיא את הראשונה, אך קלע את השתיים האחרונות. ניסיון קליעה של גרייסון אלן עם הבאזר לא צלח. הסאנס עם הפסד שישי בתשעת המשחקים האחרונים.

ברוקס מול לברון ג'יימס (רויטרס)

אינדיאנה פייסרס (20:6) – וושינגטון וויזארדס (20:4) 108:89

האורחת השיגה ניצחון חוץ ראשון זה כמעט חודשיים, כשמרווין באגלי קבע שיא עונתי של 23 נקודות ו-13 ריבאונדים, וסי ג’יי מקולום הוסיף 18 נקודות. ג’סטין צ'מפאני תרם 13 נקודות ו-14 ריבאונדים, והוויזארדס קטעו רצף של ארבעה הפסדים ושיפרו את מאזנם ל-2:11 בחוץ, כשניצחון החוץ היחיד הנוסף היה ב-24 באוקטובר בדאלאס.

קליבלנד קאבלירס (12:15) – שארלוט הורנטס (18:8) 119:111

ההורנטס השיגו ניצחון חוץ נדיר בקליבלנד לאחר הארכה, בה הקאבס לא קלעו אף אחת מ-10 הזריקות שלהם. קון קנופל קלע 29 נקודות, ברנדון מילר הוסיף 25 נקודות, שיא קריירה של 13 ריבאונדים ושישה אסיסטים, ומיילס ברידג’ס תרם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ושישה אסיסטים, קנופל המשיך בכושר הטוב אחרי 33 נקודות בהפסד לשיקגו. קליבלנד מנגד, ממשיכה להציג חוסר יציבות.

אטלנטה הוקס (12:15) – פילדלפיה (11:14) 117:120

ההוקס חזרו לנצח, הסיקסרס שבו להפסיד. דייסון דניאלס הוביל את הקבוצה המרוצה עם 24 נקודות, 4 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, כשאונייקה אוקונגוו עזר לו עם 20 נקודות משלו. בצד השני, 35 נקודות של פול ג’ורג’, שדייג ב-7 מתוך 10 שלשות, לא עזרו לאורחת שהפסידה בפעם ה-11. עוד בפילדלפיה, וי. ג'יי. אדג'קום סיים עם 26 נקודות.

דייסון דניאלס (רויטרס)

שיקגו בולס (15:10) – ניו אורלינס (22:5) 114:104

ניצחון שני רצוף לקבוצת החוץ, כשטריי מרפי קלע 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, ג’רמייה פירס הוסיף 20 נקודות, וזאיון וויליאמסון קלע 18 נקודות במשחק חזרה לסגל, כולל שבע בדקות הסיום. הפליקנס אחרי רצף של שבעה הפסדים, שיפרו את מאזנם ל-5:22. קובי ווייט הוביל את שיקגו עם 20 נקודות, אך זה לא הספיק והבולס הפסידו בפעם השמינית בתשעה משחקים למרות שהמפגש היה צמוד.

מינסוטה טימברוולבס (9:17) – סקרמנטו קינגס (20:6) 103:117

עדיין בהיעדרו ברציפות של אנתוני אדוארדס ובהובלת ג’וליוס רנדל עם 24 נקודות ותשעה ריבאונדים, ניצחון מספר 17 לטימברוולבס. ג’יידן מקדניאלס קלע 21 נקודות, נאז ריד תרם 20 נקודות ו-11 ריבאונדים, ומינסוטה המשיכה בכושר מצוין עם שבעה ניצחונות בשמונת המשחקים האחרונים ונקמה על ההפסד בהארכה בסקרמנטו מסוף נובמבר. סקרמנטו עם אחוז הניצחונות הגרוע ביותר מאז עונת 2008/09.