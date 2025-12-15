26 נקודות לאבדיה בניצחון על הווריירס, 48 לקרי

סטף קרי הגיע לפנות בוקר (שני) לפורטלנד וסיפק תצוגת על של 48 נקודות, אבל זה לא הספיק מול הטרייל בלייזרס ודני אבדיה, שרשמו ניצחון גדול. הכוכב הישראלי סיפק עוד משחק נהדר עם 26 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים בדרך ל-131:136 על גולדן סטייט.

המשחק הלך צמוד ודרמטי ממש עד השניות האחרונות. בעוד קרי סוחב את הווריירס עם מטווח שלשות, אבדיה העלה את פורטלנד ליתרון 126:127 עם מהלך של שלוש נקודות, 1:52 דקות לסיום. שתי זריקות נוספות מהעונשין של הישראלי סידרו לבלייזרס יתרון 129:132 ולבסוף ג’רמי גרנט סגר עניין מהעונשין כשקרי לא מצליח לייצר נקודות.

אבדיה סיים עם 6 מ-16 מהשדה, 2 מ-4 לשלוש, 12 מ-13 מהעונשין וגם חטיפה לצד ארבעה איבודים ב-33 דקות. פורטלנד שניצחה 32:40 ברבע הרביעי, קיבלה 35 נקודות מגרנט ומשיידון שארפ. רוברט וויליאמס השלישי עלה מהספסל לקלוע 11 נקודות.

סטף קרי שומר על דני אבדיה (רויטרס)

קרי לא ירצה לזכור את המשחק הזה לאור הפינאלה שבו הוא לא הצליח לסמן וי על ניצחון באחת מתצוגות הקליעה הגדולות בקריירה שלו. וכשמדובר על הקלעי הגדול ביותר בהיסטוריה, זה אומר הרבה.

קרי הגיע ל-48 הנקודות שלו עם 16 מ-12 מהשדה, לא פחות מ12 שלשות מ-19 זריקות מחוץ לקשת ו-4 מ-4 מקו העונשין. חוץ ממנו, ג’ימי באטלר קלע 16 נקודות, דריימונד גרין 14, ברנדין פודזיימסקי ומוזס מודי 12 כל אחד, קווינטן פוסט 11 ובאדי הילד 10.