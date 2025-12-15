יום שני, 15.12.2025 שעה 08:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
57%2695-271623אטלנטה הוקס
57%2664-271323קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
43%2542-246321שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2543-263622מינסוטה טימברוולבס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס

26 נקודות לאבדיה בניצחון על הווריירס, 48 לקרי

משחק על של כוכב גולדן סטייט לא הספיק בקלאץ' בדרך להפסד 136:131 לפורטלנד. הישראלי כיכב שוב עם 8 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, 35 נקודות לגרנט ושארפ

|
סטף קרי זורק מול דני אבדיה (רויטרס)
סטף קרי זורק מול דני אבדיה (רויטרס)

סטף קרי הגיע לפנות בוקר (שני) לפורטלנד וסיפק תצוגת על של 48 נקודות, אבל זה לא הספיק מול הטרייל בלייזרס ודני אבדיה, שרשמו ניצחון גדול. הכוכב הישראלי סיפק עוד משחק נהדר עם 26 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים בדרך ל-131:136 על גולדן סטייט.

המשחק הלך צמוד ודרמטי ממש עד השניות האחרונות. בעוד קרי סוחב את הווריירס עם מטווח שלשות, אבדיה העלה את פורטלנד ליתרון 126:127 עם מהלך של שלוש נקודות, 1:52 דקות לסיום. שתי זריקות נוספות מהעונשין של הישראלי סידרו לבלייזרס יתרון 129:132 ולבסוף ג’רמי גרנט סגר עניין מהעונשין כשקרי לא מצליח לייצר נקודות.

אבדיה סיים עם 6 מ-16 מהשדה, 2 מ-4 לשלוש, 12 מ-13 מהעונשין וגם חטיפה לצד ארבעה איבודים ב-33 דקות. פורטלנד שניצחה 32:40 ברבע הרביעי, קיבלה 35 נקודות מגרנט ומשיידון שארפ. רוברט וויליאמס השלישי עלה מהספסל לקלוע 11 נקודות.

סטף קרי שומר על דני אבדיה (רויטרס)סטף קרי שומר על דני אבדיה (רויטרס)

קרי לא ירצה לזכור את המשחק הזה לאור הפינאלה שבו הוא לא הצליח לסמן וי על ניצחון באחת מתצוגות הקליעה הגדולות בקריירה שלו. וכשמדובר על הקלעי הגדול ביותר בהיסטוריה, זה אומר הרבה.

קרי הגיע ל-48 הנקודות שלו עם 16 מ-12 מהשדה, לא פחות מ12 שלשות מ-19 זריקות מחוץ לקשת ו-4 מ-4 מקו העונשין. חוץ ממנו, ג’ימי באטלר קלע 16 נקודות, דריימונד גרין 14, ברנדין פודזיימסקי ומוזס מודי 12 כל אחד, קווינטן פוסט 11 ובאדי הילד 10.

