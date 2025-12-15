8 לוולף, ברוקלין הביסה את מילווקי ב-45 הפרש

ברוקלין דרסה הלילה (בין ראשון לשני) 82:127 את מילווקי הפצועה במשחק חד צדדי שבו לא פיגרה אפילו לרגע והשוותה את שיא המועדון בהפרש הניצחון. דני וולף עלה מהספסל כדי לקלוע שמונה נקודות ב-24 דקות עם 3 מ-12 מהשדה, 0 מ-7 לשלוש, 2 מ-2 מקו העונשין, ארבעה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה.

איגור דמין הוביל את רשימת הקלעים עם 17 נקודות, נואה קלאוני הוסיף 16 והנטס חגגו ניצחון בהפרש 45 נקודות - נתון שמשווה את שיא המועדון שנקבע ב-9 בינואר 1993 מול וושינגטון, אז עוד שיחקה הקבוצה בניו ג’רזי.

מדובר בהמשך מגמה חיובית עבור ברוקלין, שניצחה בארבעה מתוך ששת משחקיה האחרונים לאחר פתיחת עונה חלשה במיוחד של 13 הפסדים מול שלושה ניצחונות בלבד. בבית, המאזן השתפר לשלושה ניצחונות מארבעה משחקים, אחרי רצף פתיחה עגום של תשעה הפסדים.

דני וולף (רויטרס)

המשחק נערך ללא המאמן ג’ורדי פרננדס, שנעדר בשל מחלה, כאשר עוזרו סטיב הצל עמד על הקווים וזה לא ממש השפיע. ברוקלין ירדה להפסקה ביתרון 46:65 כשהיא קולעת ב-56.5% מהשדה, ובפתיחת המחצית השנייה סגרה סיפור עם ריצת 11:24 בדרך ל-65:94 מוחץ.

בצד השני, מילווקי ממשיכה להיראות אבודה ללא יאניס אנטטוקומפו, שנעדר מאז שנפצע בשוק הימנית כבר בדקות הפתיחה של הניצחון על דטרויט ב-3 בדצמבר. גארי טרנט ג’וניור קלע 20 נקודות וקייל קוזמה תרם 13, אך זה לא מנע הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים עבור הבאקס.