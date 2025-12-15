יום שני, 15.12.2025 שעה 09:42
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

אלונסו ניצל, לבינתיים: ריאל מדריד עדיין במשבר

פודקאסט ריאל סיכם ניצחון באלאבס והפסד לסיטי: הבעיות הרבות, עתידו של המאמן, הרביעייה מקדימה, ויניסיוס, רודריגו, האופטימיות וההמשך. האזינו

|
ויניסיוס מחבק את צ'אבי אלונסו (IMAGO)
ויניסיוס מחבק את צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד ובעיקר צ’אבי אלונסו הגיעו למשחק חוץ נגד אלאבס כשהגב צמוד לקיר, אפילו עם סדק בקיר. הדרך לא הייתה הכי יפה, אבל המטרה הושגה והבלאנקוס יצאו עם 1:2 חשוב מאוד, כדי לקחת קצת אוויר לנשימה ולהרוויח מספר ימים של שקט.

פודקאסט ריאל מדריד עם ריף גרוס, חמי אלמוג ואושרי דודאי סיכם את הניצחון של הלבנים: הבעיות הרבות שעדיין קיימות, עתידו של צ’אבי אלונסו, היכולת של ויניסיוס, חדר ההלבשה שעדיין לא התפרק, הרביעייה שפתחה בפעם הראשונה והניתוח על רודריגו.

שתתה וניצחה: 1:2 לריאל מדריד על אלאבס

וגם: ההפסד לסיטי והיכולת המעודדת מהמשחק הזה, מבט לקראת העתיד ומה צריך לקרות במשחקים הבאים, האם עדיין אלונסו יכול לעזוב למרות שלוש הנקודות מול אלאבס ועוד. האזנה נעימה.

