ועכשיו בית"ר: זה יהיה משחק העונה של ברק בכר

מכבי חיפה ניצחה אמש (ראשון) בקלות את בני ריינה עם 0:4 שהביא אותה למקום הרביעי, אבל לברק בכר מצפה כאב ראש לקראת המשחק מול בית”ר ירושלים שיהיה משחק העונה של הירוקים. אין ספק, זה יהיה משחק העונה של המאמן.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים: מכבי חיפה תופסת צורה, לקבוצה יש עמוד שדרה חדש שנבנה על שחקנים שבתחילת העונה לא היו בתוכניות, הנתונים מוכיחים כי בכר בונה על הוותיקים, בכר לא מסתמך על הרכש עד כדי כך שחמישה שחקנים זרים נותרו מחוץ להרכב וחלקם עלו הון.

עלי מוחמד בכושר מצוין וגיא מלמד מוכיח שנעשה לו עוול, יילה בטאיי עשה טעות אבל גם הצוות המקצועי טעה כשלא הוציא את השחקן החוצה לפני הכרטיס האדום, הבעיות בהגנה לקראת המשחק מול בית”ר ירושלים, וההתלבטויות של בכר למפגש מול ברק יצחקי במה שהפך למשחק העונה.