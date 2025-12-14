0:3 למכבי אשדוד על בנות נצרת בכדורעף נשים

המחזור ה-9 בליגת אתנה בכדורעף לנשים שוחק היום (ראשון), כשאשדוד המשיכה במסע המוצלח עם ניצחון שמיני רצוף (0:3 על בנות נצרת), כפר סבא גברה על מכבי תל אביב 1:3, וחדרה נצמדה למקום השני אחרי 1:3 על רעננה.

הסיפור הגדול של המחזור הגיע מקריית אתא. אחרי שבעה מחזורים של אכזבות, הקבוצה חגגה ניצחון ראשון העונה (1:3 על רמת אביב) במשחק שהתחיל בהדלקת נר חנוכה ראשון. גם עיילבון המשיכה לטפס עם 0:3 על חיפה.

מכבי תל אביב – הפועל כפר סבא 3:1 (21:25, 25:12, 25:11,25:11)

דווקא הקבוצה בצהוב פתחה היטב את המשחק וניצחה במערכה הראשונה, ההפסד במערכה העיר כנראה את השחקניות של כפר סבא ששלטו בשלוש המערכות הבאות, ניצחו בהן בקלות בדרך לניצחון במשחק והיצמדות לחבורת הצמרת.

הצטיינו בכפר סבא: אולוצ' עם 29 נקודות (5 אייסים ו-3 חסימות) וקירשנבאום עם 19.

הצטיינו במכבי ת"א: שיינין עם 17 נקודות ומקאלן עם 13.

מ.כ מכבי רעננה – מכבי חדרה 3:1 (25:14, 25:19, 26:28, 25:17)

חדרה פתחה בשליטה תוך שהיא מנצחת בשתי המערכות הראשונות, המערכה השלישית הייתה מרתקת ובסיומה הקבוצה הביתית מרעננה מצליחה לנצח בשובר שוויון. חדרה חזרה להוביל ברביעית וניצחה אותה, האורחת דולקת אחרי אשדוד כשהיא במקום השני בטבלה.

רעננה - חדרה (דניאל פנסיוק)

מכבי בנות נצרת – מכבי אשדוד 3:0 (25:19, 25:18, 25:21)

בנות נצרת עם תמיכה ביתית הראתה כדורעף יפה, אבל האלופה מאשדוד המשיכה עם ניצחון שמיני רצוף והיא ניצבת בראש הטבלה.

מ.ס עיילבון – מכבי חיפה 0:3 (19:25, 15:25, 14:25)

המארחת מתקרבת לחלק העליון של הטבלה אחרי שלוש מערכות חלקות היום שהיו בשליטה שלה, מכבי חיפה מהצד השני מידרדרת והיא קרובה יותר לחלק התחתון של הטבלה.

מאמן עיילבון, סאהר סמעאן, אמר: “זה היה ניצחון שני ברציפות וזה עבורנו מאוד חשוב, כי אנחנו באים לשני משחקים קשים לפני הפגרה, אני מקווה שנצא עם טעם טוב לקראת פתיחת הסיבוב השני. שתי הקבוצות שיחקו בהרכב חסר אבל שחקניות הקבוצה שלנו ידעו להתעלות בזמן הנכון ולהוביל אותנו לניצחון”.

מ.ס עיילבון (באדיבות מ.ס עיילבון)

מ.ס רמת אביב – הפועל עירוני קריית אתא 3:1 (23:25, 28:26, 25:17, 25:18)

המשחק יצא לדרך לאחר ההדלקה המסורתית של נר ראשון של חנוכה, רמת אביב שלטה במערכה הראשונה וניצחה אותה, המערכה השנייה הייתה שוויונית והוכרעה רק בשובר שוויון בסיומה, על ידי קריית אתא, שהשוותה את מניין המערכות, שתי המערכות האחרונות היו בשליטת האורחת שניצחה אותן, את המשחק כולו וזוכה בניצחון הראשון שלה העונה.

הצטיינו בקריית אתא: יבורסקה עם 27 נקודות וגלדייקה עם 22.

הצטיינו במ.ס רמת אביב: טקץ' עם 16 נקודות ודל ריו עם 14.