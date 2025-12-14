עיכוב בטיסתה של הפועל י-ם למשחק היורוקאפ

הפועל ירושלים תפגוש ביום שלישי הקרוב את צדביטה אולימפיה למשחק חוץ במסגרת היורוקאפ, אך ההגעה של הקבוצה מהבירה לסלובניה לא תהיה חלקה.

במסגרת הודעה שהוציאה הקבוצה נאמר כי היא הייתה צפויה להמריא אחר הצהריים לציריך ומשם לקחת טיסת המשך ללובליאנה, אך עקב תקלה במטוס לפני ההמראה חל עיכוב של שעתיים עד אשר הועברה למטוס חלופי. לטיסת ההמשך בערב היא לא הספיקה.

כתוצאה מכך הקבוצה תעביר את הלילה בציריך ותמריא מחר בבוקר לוונציה, ומשם תמשיך בנסיעה של 3 שעות באוטובוס.

כמו כן, יובל זוסמן עבר בדיקת MRI והוא סובל מחבלה בשריר ברגל. הוא נשאר בארץ למנוחה וטיפולים ולא יהיה חלק מהסגל. לעומתו, אייזיאה מובלי, הרכש החדש בבירה, עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וימריא מחר בבוקר במטרה להצטרף לקבוצה לקראת המשחק.