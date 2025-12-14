יום ראשון, 14.12.2025 שעה 23:45
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
17796-89110א. לובליאנה1
17829-89810בחצ'שהיר קולג'י2
16767-8669הפועל ירושלים3
15924-94410קלוז'4
15853-86110מנרסה5
15932-93010נפטונאס6
15861-82910אריס סלוניקי7
14871-85410רייר ונציה8
13824-7739וורוצלאב9
10956-76710המבורג10
 בית 2 
18822-92610בשיקטאש1
18717-80010בורק2
17743-87410טורק טלקום3
17771-87710בודוצ'נוסט4
15865-82310טרנטו5
14813-81010שמניץ6
14798-75210לונדון ליונס7
14943-83610אולם8
12872-77510לייטקבליס9
11882-75310פאניוניוס10

עיכוב בטיסתה של הפועל י-ם למשחק היורוקאפ

הקבוצה מהבירה חוותה קשיים טכניים במטוס שגרמו לעיכוב בהגעה לסלובניה. זוסמן נשאר בארץ עקב פציעה, מובלי צלח את הבדיקות הרפואיות ויצטרף לחבריו

|
יונתן אלון (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
יונתן אלון (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

הפועל ירושלים תפגוש ביום שלישי הקרוב את צדביטה אולימפיה למשחק חוץ במסגרת היורוקאפ, אך ההגעה של הקבוצה מהבירה לסלובניה לא תהיה חלקה.

במסגרת הודעה שהוציאה הקבוצה נאמר כי היא הייתה צפויה להמריא אחר הצהריים לציריך ומשם לקחת טיסת המשך ללובליאנה, אך עקב תקלה במטוס לפני ההמראה חל עיכוב של שעתיים עד אשר הועברה למטוס חלופי. לטיסת ההמשך בערב היא לא הספיקה.

כתוצאה מכך הקבוצה תעביר את הלילה בציריך ותמריא מחר בבוקר לוונציה, ומשם תמשיך בנסיעה של 3 שעות באוטובוס.

כמו כן, יובל זוסמן עבר בדיקת MRI והוא סובל מחבלה בשריר ברגל. הוא נשאר בארץ למנוחה וטיפולים ולא יהיה חלק מהסגל. לעומתו, אייזיאה מובלי, הרכש החדש בבירה, עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וימריא מחר בבוקר במטרה להצטרף לקבוצה לקראת המשחק.

