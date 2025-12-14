מלמד: אשמח לסיים את הקריירה במכבי חיפה

לאחר שרוב המשחקים בתקופת ברק בכר הסתיימו בדרמה בדקות הסיום, היום (ראשון) הירוקים קיבלו רגעים של שמחה ונחת כששלטו מהפתיחה ועד הסיום וניצחו 0:4 את בני ריינה בחוץ.

גיא מלמד, שכבש צמד נהדר, דיבר: “אמרו שיש בי ברכה? אני שמח שאומרים את זה. אני תמיד מתעסק בחיובי, מקווה להמשיך ככה. אני מוכיח לעצמי שאני יכול לשחק ברמות הכי גבוהות של הכדורגל, אני שווה גולים וניצחונות. אני שמח על זה. אם אמשיך להבקיע כולם ישתכנעו בסוף”.

מלמד דיבר על התחושה במשחק: “הרגשתי יותר מעורב, לא רק הגולים. אנחנו רוצים לנצח משחק גדול בבית עם הקהל שלנו. אחרי עונה גדולה שנה שעברה הגעתי לסיטואציה לא פשוטה. הייתי יכול להיכנס למרה שחורה אבל ידעתי שברגע שאקבל את ההזדמנות אבקיע. לא חשבתי לרגע לוותר”.

גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)

על ההתקדמות בשלב מאוחר בקריירה הוסיף: “אני מרגיש שהייתי יכול לפרוץ עוד יותר מוקדם, אבל אני שמח מהקריירה שלי. בוא נראה מה יהיה בסוף העונה. אנחנו צריכים להסתכל שבוע הבא ויש לנו משחק נגד קבוצה גדולה, אם ננצח נסתכל הכי חזק גבוה”.

לגבי העתיד הצהיר מלמד: “אני אשמח לסיים את הקריירה במועדון כמו מכבי חיפה. יש לי עוד הרבה שנים, אני רוצה לשחזר את העונה שעשיתי. כל השחקנים שנמצאים בתקופות פחות טובות יכולים לראות אותי כדוגמה. חשוב לתת הכל בכל אימון. בסוף המאמן לא יוכל להתעלם ממך”.

גיא מלמד ואיתן אזולאי חוגגים (חג'אג' רחאל)

כשנשאל על השיח שהיה מול מכבי חיפה והסיטואציה סביבו אמר: “הם היו כנים אלי. זה עוד יותר מראה על האופי שהראיתי. כל ההיגיון היה לעזוב ולשחק. אבל עשיתי קפיצת מדרגה ולא רציתי לוותר אחרי חצי שנה. אם הייתי עושה את זה הייתי מרגיש תמיד שהיה חסר”.

על הסיטואציה הלא פשוטה שהייתה סביבו כשלא קיבל הזדמנויות: “לא האמנתי שאני אגיע למצב שהייתי בתחילת השנה. כדורגל מתהפך כל הזמן. היו זמנים לא קלים, הרגשתי את התהילה ומלכות השערים ונפתח התיאבון, ובתחילת השנה הכל היה הפוך.