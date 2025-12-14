יום שני, 15.12.2025 שעה 00:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"אוחנה הגיע למקום מאוד נמוך, אני שמח בשבילו"

ברק בכר דיבר לאחר ה-0:4 של מכבי חיפה מול ריינה והחמיא לקשר: "יש לו תשוקה גדולה למשחק". אדהם האדיה: "אני מאמין שאנחנו יכולים להישאר בליגה"

|
ברק בכר (חג'אג' רחאל)
ברק בכר (חג'אג' רחאל)

מכבי חיפה סוף סוף הצליחה לצאת מהדרמות בדקות הסיום כשהיא הצליחה להרשים מול בני ריינה עם 0:4 חד צדדי במסגרת ליגת העל, ונהנתה מצמד של גיא מלמד שחזר לעניינים בענק.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה ברק בכר דיבר: “דווקא אחרי האדום שלהם הורדנו את הקצב, אבל פתחנו טוב, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות והיינו במקומות הנכונים. אחרי ארבע תוצאות תיקו הרגשנו שצריך ניצחון כדי להשתחרר. בקריית שמונה זה היה פחות טוב. עצם זה שיש שיפור בקבלת החלטות זה כבר עובד”.

המאמן נשאל על היכולת הטובה של מיכאל אוחנה וסיפר: “אני הבאתי אותו להפועל באר שבע, אני מכיר אותו, הוא עבר המון עליות וירידות והגיע למקום מאוד נמוך. אני שמח בשבילו שהוא מגיע לבמה הכי גדולה. יש לו אישיות מיוחדת, יש לו תשוקה גדולה למשחק. גם היום הוא היה יכול להיות יותר טוב אבל אני שמחר, רק שימשיך”.

מיכאל אוחנה בועט (חגמיכאל אוחנה בועט (חג'אג' רחאל)

מאמן ריינה אדהם האדיה אמר: “הקבוצה היותר טובה ניצחה. לא הגענו מוכנים. פתיחת המשחק הייתה מאוד פגומה. היום התבטלנו, הרמנו ידיים. אם לחזור אחורה היינו צריכים להיות הרבה ממה שאנחנו עכשיו, היום נתנו לחיפה להשתלט על המשחק”.

אדהם האדיה (חגאדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

על השיפוט: “ה-0:1 והאדום, אני לא מגיע לרמה של להתלונן על שופטים. במצב שאנחנו נמצאים לתת להם את כל השטחים האלה, מה אנחנו מצפים”.

המאמן הוסיף על המצב העגום בטבלה, כשהקבוצה עמוק במקום האחרון עם 4 נקודות בלבד: “אני מאמין שאנחנו יכולים להישאר בליגה. אסור לנו להסתכל קדימה. צריכים לצבור נקודות. אין לנו לגיטימציה להסתכל על קבוצות אחרות. משחקים קודמים היינו טובים, היום זה לא עבד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */