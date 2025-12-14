יום ראשון, 14.12.2025 שעה 22:23
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מכה לבכר: בטאיי הורחק ולא ישחק נגד בית"ר

בזמן שהירוקים כבר הובילו 0:4 על מכבי בני ריינה, המגן הימני קיבל צהוב שני והורחק מההתמודדות, מה שאומר שהוא יחמיץ את המפגש נגד חניכיו של יצחקי

|
אריאל מנדי מול יילה בטאיי (רדאד ג'בארה)
אריאל מנדי מול יילה בטאיי (רדאד ג'בארה)

כמה שחבל עבור מכבי חיפה. בזמן שהתוצאה הייתה 0:4 לטובת הירוקים נגד מכבי בני ריינה, אחד מכוכבי הקבוצה ושחקן הרכב קבוע במועדון יילה בטאיי קיבל כרטיס צהוב שני והורחק באדום, מה שאומר שהוא יפספס את המשחק הבא של הקבוצה מהכרמל.

רק שהמשחק הבא הוא לא עוד משחק, אלא שהוא נגד קבוצה גדולה באחד המפגשים הגדולים שיש לליגה שלנו להציע, כשבית"ר ירושלים תתארח באצטדיון סמי עופר לשחק נגד מכבי חיפה, וברק בכר ייאלץ להסתדר ללא המגן הימני הקבוע שלו.

בכר יצטרך למצוא פיתרון ולהחליט עם איזה שחקן הוא יפתח בעמדת המגן הימני, כאשר כמובן יש למאמן מספר אופציות בין אם יבחר ברביעיית הגנה או בחמישייה. בכל מקרה, יש לציין שהעמדה הזו מרתיעה במיוחד נגד בית”ר, לה שחקנים אדירים בצד השני כמו ירדן שועה או קאלו.

יש לציין שזו לא ההיעדרות היחידה שתהיה לברק בכר בחלק האחורי, כאשר גם עבודלאי סק לא ייקח חלק במפגש. כזכור, המפגש מול ריינה היה האחרון של הבלם הסנגלי בתקופה הקרובה, כאשר הוא יוצא לייצג את נבחרתו באליפות אפריקה שמתחילה בקרוב.

