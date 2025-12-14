מכה לבכר: בטאיי הורחק ולא ישחק נגד בית"ר

כמה שחבל עבור מכבי חיפה. בזמן שהתוצאה הייתה 0:4 לטובת הירוקים נגד מכבי בני ריינה, אחד מכוכבי הקבוצה ושחקן הרכב קבוע במועדון יילה בטאיי קיבל כרטיס צהוב שני והורחק באדום, מה שאומר שהוא יפספס את המשחק הבא של הקבוצה מהכרמל.

רק שהמשחק הבא הוא לא עוד משחק, אלא שהוא נגד קבוצה גדולה באחד המפגשים הגדולים שיש לליגה שלנו להציע, כשבית"ר ירושלים תתארח באצטדיון סמי עופר לשחק נגד מכבי חיפה, וברק בכר ייאלץ להסתדר ללא המגן הימני הקבוע שלו.

בכר יצטרך למצוא פיתרון ולהחליט עם איזה שחקן הוא יפתח בעמדת המגן הימני, כאשר כמובן יש למאמן מספר אופציות בין אם יבחר ברביעיית הגנה או בחמישייה. בכל מקרה, יש לציין שהעמדה הזו מרתיעה במיוחד נגד בית”ר, לה שחקנים אדירים בצד השני כמו ירדן שועה או קאלו.

יש לציין שזו לא ההיעדרות היחידה שתהיה לברק בכר בחלק האחורי, כאשר גם עבודלאי סק לא ייקח חלק במפגש. כזכור, המפגש מול ריינה היה האחרון של הבלם הסנגלי בתקופה הקרובה, כאשר הוא יוצא לייצג את נבחרתו באליפות אפריקה שמתחילה בקרוב.