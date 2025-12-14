למרות שפודן הבקיע, פפ ביקר: "שיחק לא טוב"

מנצ’סטר סיטי מצאה את הקצב שלה. הקבוצה שבמקום השני בפרמייר ליג השלימה ניצחון חמישי ברציפות היום (ראשון) עם 0:3 מול קריסטל פאלאס, כשמי ששוב מצא את הרשת, בפעם הרביעית ברצף, היה פיל פודן.

למרות שהכוכב כבש, מאמנו פפ גווארדיולה לא היה מרוצה: “לא היה לפודן משחק טוב, הוא לא שיחק טוב. הוא איבד הרבה כדורים, מיהר יותר מדי בכל פעולה. פיל חייב להיות יותר בקצב, יותר רגוע, לשמור על הכדור ולמסור, לשנות קצב ברגע הנכון”. למרות שמדובר בשחקן בן 26, המאמן הוסיף: “בסופו של יום, אנחנו אומרים את זה הרבה, הוא כל כך צעיר. יש לו זמן להשתפר, הוא מקשיב ועושה עונה נהדרת עד כה”.

גווארדיולה המשיך להסביר את ההערכה הרבה שיש לו לקשר, למרות שפחות היה מרוצה ממנו הפעם: “בנושא של מוסר עבודה, הגנתית, בצורה שהוא מוסר, איך שהוא יורד להגנה, הוא בלתי ייאמן. זה מדהים… ליד הרחבה, הוא בלתי ניתן לעצירה”. הספרדי נשאל אם יש עוד למה לצפות בהמשך: “בוודאי, בוודאי, בוודאי! יש לו עוד מרווח להתקדם, אבל הוא לא ישתפר יותר מדי כי הוא כבר בטופ של הטופ. ברמת ההבנה של המשחק, לכולם יש מקום להשתפר”.

פיל פודן בועט מרחוק, "בלתי ניתן לעצירה ליד הרחבה" (IMAGO)

פודן עצמו נשאל לגבי הביקורת והודה: “אני מסכים. במחצית הראשונה איבדתי הרבה כדורים, גם במחצית השנייה. ניסיתי לעשות יותר מדי דברים, נגד קבוצה כמו פאלאס צריך להיות יותר רגוע. טוב שהוא אמר את זה, כי אני מסכים. ידעתי שהייתי יכול לעשות יותר, והסטנדרט שלי יותר גבוה מזה”.

עוד הוסיף כובש השער השני כשנשאל על היכולת שלו בתקופה האחרונה: “אני נמצא בכושר טוב, הבקעתי הרבה שערים לאחרונה. אני מקווה שזה ימשיך להרבה זמן, ובתקווה שאוכל להמשיך להבקיע ולעזור לקבוצה ככל הניתן”.