חזרה לנצח גם בליגה: מכבי חיפה ניצחה בראשל"צ

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, המכהנת כאלופת המדינה, הצליחה ביום רביעי האחרון להעפיל לשלב 32 הגדולות של ליגת האלופות לנוער, לאחר שגברה 2:3 במשחק הגומלין על נאנט הצרפתית. בכל הצליחה לשחזר את ההישג של קבוצת הנוער מעונת 16/17, שבה שיחקו מוחמד אבו פאני ועופרי ארד, שהגיעה גם היא לשלב 32 הגדולות, אך נכנעה במשחק הנוק-אאוט לבורוסיה דורטמונד, שניצחה 0:1 לעיני כרבבת אוהדים ואוהדות באצטדיון סמי עופר בחיפה.

אחרי שהתבשרה ביום שישי האחרון, שבשלב 32 הגדולות יצפה לה משחק מול ברצלונה בה משחק אוריין גורן, ביצעה לפנות ערב האלופה נחיתה רכה באצטדיון הברפלד בראשל"צ, שם התארחה למשחק ליגה שנעל את המחזור ה-12, כשבועיים לאחר שמכבי חיפה זכתה בניצחון 1:2 דרמטי על הפועל ראשל"צ, שנערך באותו אצטדיון, במשחק שניב גבאי כבש את שער הניצחון בתוספת הזמן, זאת לאחר ששער שכבש פלג דואדי (44) מחק יתרון חיפאי מוקדם משער של נועם לוי (21)

הקבוצה המארחת, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, שמוביל בתום העונה למשחק מבחן על הישארות בליגה, קיוותה שמכבי חיפה תגיע עייפה ואולי גם שאננה, כדי שתוכל לצאת עם נקודות מהמשחק הזה, אך החיפאים, שבמחזור שעבר סיימו בתוצאת שוויון 2:2 את המשחק הביתי מול מ.ס אשדוד, הגיעו מפוקסים וזכו בניצחון 2:3, שמציב אותם במרחק של ארבע נקודות ומשחק חסר מפסגת הטבלה.

שחקני הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה עלתה בהרכב שונה באופן משמעותי מזה שעלה בצרפת. גלן אלווין חזר לקורות השער, ההגנה התבססה על העולים מקבוצת נערים א' - דניאל הדר, נועם שטייפמן - שעלה בהרכב גם בצרפת, ארד גייסט ויהלי חרמוני. בקישור לצידו של עילאי רואש עלו לשחק שני שחקנים ששיחקו גם בצרפת, הקפטן דניאל דרזי ונועם לוי - שכבש את השער השלישי. בחלק הקדמי עלו בהרכב ליאם לוסקי ואדם גרימברג - שעלו כמחליפים במהלך המחצית השנייה בצרפת וניב גבאי - שעלה בהרכב.

ליאם לוסקי היה האיש החם של מכבי חיפה במחצית הראשונה, צמד שערים שהבקיע עם סיומת של בעיטה מהרחבה, בדקות ה-13 וה-39 העניקו לאלופה יתרון 0:2 בתום המחצית הראשונה. מכבי חיפה פתחה בצורה מוצלחת גם את המחצית השנייה, שער שכבש בדקה ה-48 אדם גרימברג בבעיטה מהרחבה, הגדילה את היתרון הירוק ל-0:3. בדקה ה-58 הכשלה ברחבת מכבי חיפה שלחה את הבלם, ליאם לוי (2007), לנקודה הלבנה. בעט בצורה מדויקת וצימק את יתרונה של מכבי חיפה ל-3:1.

עמוק בתוספת הזמן הגבהת כדור חופשי לזכות הפועל ראשל"צ הסתיימה בנגיחה של ליאם לוי לרשת החיפאית, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות מכבי חיפה. ליאם לוי תופס מקום בראשות טבלת מלך שערי הקבוצה. לליאם לוי, בנו של אלי - מאמן קבוצת הבוגרים של בני יהודה ת"א, היה זה צמד שני העונה, זאת לאחר שבמחזור השלישי כבש צמד במשחק הניצחון 1:3 על מכבי הרצליה. לוי כבש קודם לכן, שער במדי קבוצת הבוגרים, שהפסידה 4:3 למ.ס קרית ים במסגרת גביע הטוטו. כמו כן, כבש השחקן שער במחזור השמיני במשחק בו קבוצת הנוער סיימה בתוצאת שוויון 2:2 את ההתמודדות מול הפועל באר שבע.

מכבי חיפה עם ניצחון 11 ב-12 המשחקים האחרונים בכל המסגרות. לקבוצה צפויים שלושה משחקים בתשעת הימים הקרובים: ביום רביעי משחק ליגה ביתי מול הפועל פ"ת - המדורגת בחלק העליון של הטבלה, ביום שבת תתארח אצל מכבי הרצליה מתחתית הטבלה וביום שלישי תארח את הפועל רעננה למשחק השלמה - זאת לאחר שמשחק ההשלמה בין הקבוצות, שאמור היה להיערך לפני כשבוע וחצי, נדחה בשל מכת שפעת בהפועל רעננה.

הפועל ראשל"צ, שצברה נקודה אחת בששת המשחקים האחרונים, תתארח ביום רביעי אצל הפועל רעננה - שמקדימה אותה בשבע נקודות. בשבת הקרובה מצפה לקבוצה קרב תחתית חשוב, כשתארח את הפועל חיפה, שמקדימה אותה בנקודה אחת.