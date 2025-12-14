מלמד ב-11 של מכבי חיפה, גם גורה, סייף ואוחנה

מכבי חיפה תתמודד היום (ראשון, 20:15) מול מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל. הקבוצה של ברק בכר מגיעה במומנטום חיובי של שני ניצחונות רצופים, ויודעת שניצחון נוסף יעלה אותה למקום החמישי בטבלה.

הרכב מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, אלקסה פייץ', מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, סער פדידה, עילאי אלמקייס, אווסו קואבינה וזה טורבו.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

אחרי שהקדנציה של ברק בכר נפתחה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, הקבוצה מהכרמל ניצחה 1:2 את הפועל תל אביב בתחילת החודש, ובמחזור הקודם השיגה 0:1 מאוחר ודרמטי נגד עירוני קריית שמונה.

מהצד השני של המתרס, ריינה של אדהם האדיה במקום האחרון בטבלה עם מאזן לא מחמיא של ארבע נקודות וניצחון אחד בלבד העונה, 1:2 על הפועל ירושלים לפני שני מחזורים. במחזור הקודם הפסידה ריינה 1:0 לבני סכנין.

בסיבוב הקודם ליגת העל נפתחה עם הצגה של הירוקים ו-0:4 על בני ריינה בסמי עופר, אולם פחות משבוע לפני כן הייתה זו ריינה שחגגה בסמי עופר, כשגברה על הירוקים 0:2 במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו.