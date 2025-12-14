יום ראשון, 14.12.2025 שעה 18:45
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2617-1916סנדרלנד7
2522-2615מנצ'סטר יונייטד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2221-2516טוטנהאם11
2220-2116ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1529-1915לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

סנדרלנד לא כתבה את שם יריבתה בלוח התוצאות

הקבוצה אירחה את הדרבי הצפוני מול ניוקאסל, ובגלל הדם הרע לאורך ההיסטוריה בין הצדדים החליטה לא להציג את סמל היריבה או שמה, אלא לכתוב "אורחים"

|
סנדרלנד מול האורחת (IMAGO)
סנדרלנד מול האורחת (IMAGO)

שנאה גדולה יש בין ניוקאסל לסנדרלנד, במה שנחשב לדרבי של צפון-מזרח אנגליה אותו הגדיר גרניט ג’אקה ששיחק גם בארסנל, באזל ובאייר לברקוזן כיריבות הכי גדולה שהייתה לו בקריירה.

היום (ראשון) השתיים נפגשו במשחק שהסתיים בניצחון גדול של סנדרלנד עם 0:1 ביתי, אך במהלך המשחק שמו לב הנוכחים ביציעים לאירוע חריג.

בלוח התוצאות באצטדיון בדרך כלל מופיעים הסמלים של שתי הקבוצות לצד התוצאה, אך הפעם כנראה שהשנאה של המארחת ליריבתה לא איפשרה לה לעשות זאת.

במקום הסמל של ניוקאסל, או אפילו שמה, מנהלי האצטדיון בחרו לכתוב “אורחים”, בלי לציין בכלל מי אלה, במה שהדגיש פעם נוספת את הדם הרע שיש בין הצדדים.

