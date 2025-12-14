ואלדפניאס הצעיר בהרכב ריאל, אמבפה חוזר ל-11

כשהכיסא של צ’אבי אלונסו מתנדנד בחוזקה, ריאל מדריד חייבת ניצחון. הבלאנקוס התרחקו שבע נקודות מברצלונה אחרי ה-0:2 שלה על אוססונה, והיום (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) הם יתארחו באצטדיון מנדיסורוצה של אלאבס כדי לצמצם פערים מפסגת הליגה הספרדית.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, ויקטור ואלדפניאס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

ריאל הגיעה לוויטוריה אחרי שני הפסדים רצופים לסלטה ויגו ולמנצ’סטר סיטי – שניהם בסנטיאגו ברנבאו. למעשה, בשמונת המשחקים האחרונים יש לקבוצה של אלונסו שני ניצחונות בלבד – על אולימפיאקוס ואתלטיק בילבאו – ובריאל רוצים לעצור את הסחף.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אלונסו הגיע למשחק אחרי דיווחים שבהנהלת ריאל היו כאלה שכבר רצו לפטר אותו ובמדריד גם הוזכרו שמות של מועמדים, כך שעתידו כלל לא מובטח. מעבר לכך, ריאל בסגל חסר במיוחד וללא דויד אלאבה, טרנט אלכסנדר ארנולד, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, פרלאן מנדי ואדוארדו קמאבינגה הפצועים, ואלברו קאררס, פראן גארסיה ואנדריק המורחקים.

אלאבס מצידה התאוששה משלושה הפסדים רצופים עם שני ניצחונות על פורטוגלטה בגביע המלך ועל ריאל סוסיאדד. המארחים יודעים שכל תוצאה פרט לניצחון של ריאל תהיה הפתעה גדולה.