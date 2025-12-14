יום ראשון, 14.12.2025 שעה 17:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2024-2416סביליה8
2018-1316חטאפה9
1920-1916אלצ'ה10
1919-1815סלטה ויגו11
1815-1315אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

ככה יוצאים ממשבר: 0:4 גדול לסביליה על אוביידו

האנדלוסים הגיעו עם רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון והתפוצצו על העולה החדשה, שעמוק מתחת לקו האדום. אדאמס, סו, בטיסטה ואג'וקה כבשו בחגיגה

|
שחקני סביליה חוגגים (La Liga)
שחקני סביליה חוגגים (La Liga)

הליגה ספרדית ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ואנחנו אוטוטו בקו אמצע העונה, כשבינתיים היום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-16. סביליה פתחה את יום המשחקים עם 0:4 על אוביידו, כשבהמשך סלטה ויגו תארח את אתלטיק בילבאו. המשחק בין לבאנטה לוויאריאל נדחה בעקבות מזג האוויר.

סביליה – ריאל אוביידו 0:4

האנדלוסים עצרו רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון בצורה הכי מתוקה שיש, עם חגיגת שערים בראמון סאנצ’ס פיחואן נגד העולה החדשה. המארחת הגיעה ל-20 נקודות וטיפה כמה מקומות כדי להתרחק מהתחתית, מה שאי אפשר לומר בכלל על אוביידו שמקום אחד לפני האחרון ולא הצליחה לנצל את ההפסדים של ולנסיה, אוססונה וריאל סוסיאדד. אקור אדאמס כבש ראשון, ג’יבריל סו הוסיף ובטיסטה מנדי הצטרף וצ’ידרה אג’וקה חתם.

