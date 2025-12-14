ככה יוצאים ממשבר: 0:4 גדול לסביליה על אוביידו

הליגה ספרדית ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ואנחנו אוטוטו בקו אמצע העונה, כשבינתיים היום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-16. סביליה פתחה את יום המשחקים עם 0:4 על אוביידו, כשבהמשך סלטה ויגו תארח את אתלטיק בילבאו. המשחק בין לבאנטה לוויאריאל נדחה בעקבות מזג האוויר.

סביליה – ריאל אוביידו 0:4

האנדלוסים עצרו רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון בצורה הכי מתוקה שיש, עם חגיגת שערים בראמון סאנצ’ס פיחואן נגד העולה החדשה. המארחת הגיעה ל-20 נקודות וטיפה כמה מקומות כדי להתרחק מהתחתית, מה שאי אפשר לומר בכלל על אוביידו שמקום אחד לפני האחרון ולא הצליחה לנצל את ההפסדים של ולנסיה, אוססונה וריאל סוסיאדד. אקור אדאמס כבש ראשון, ג’יבריל סו הוסיף ובטיסטה מנדי הצטרף וצ’ידרה אג’וקה חתם.