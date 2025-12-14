האם עומר מאייר יהיה הישראלי הבא ב-NBA?

עומר מאייר נחשב בעיני רבים כפרוספקט NBA עתידי וכשחקן העתיד של הכדורסל הישראלי. בקיץ האחרון בחר מאייר לפרוש כנפיים, ניצל את חוקי המכללות החדשים והתחייב באפריל האחרון למכללת פרדו היוקרתית כשהמטרה היא לקבל כלים, להשתפר כשחקן כדורסל ולנסות לצאת בקרוב לדראפט ה-NBA ולהיות ישראלי נוסף בליגה הטובה בעולם.

מלבד הכישרון וההצלחה, ניצבת גם תשתית רחבה: האגודות המקומיות, הנבחרות הצעירות, המאמנים והמתקנים. זאת בעזרת הטוטו, שגאה להיות חלק מההצלחה של הספורט הישראלי. ONE בשיתוף הטוטו מביאים לכם את הסיפורים של השחקנים הישראלים והישראליות שמככבים במכללות.

מכללות רבות רדפו אחרי מאייר בעונה האחרונה במכבי ת"א. חלקן שלחו נציגים לצפות בו בישראל, חלקן עקבו מרחוק, כשהביקוש, למרות היעדר דקות משמעותיות, רק הלך וגבר, מאייר בחר בפרדו, מכללה שבעיני רבים סומנה בקיץ עם פוטנציאל ללכת עד הסוף, בעיקר בזכות ביירדן סמית', הרכז של הבויילרס, שנחשב לאחד הרכזים הטובים במכללות. ולמרות שהוא יושב על המשבצת של הגארד הישראלי, השניים היום כמעט בלתי נפרדים מחוץ למגרש הכדורסל ומאייר שואב הרבה השראה ולומד הרבה מסמית'.

עומר מאייר הישראלי הבא ב-NBA?

מאייר, חובב שחמט מושבע, נחשב לאחד מהכדורסלנים הכי חכמים שיש, על המגרש ומחוצה לו. כשהוא התחיל כרגע בפרדו תואר כללי. הוא מבלה כמעט בכל יום כחמש שעות באולם הכדורסל, כשעל הדרך הוא מוסיף אימוני כושר, כוח ו-וידיאו. אנשי פרדו כבר התאהבו באישיות של הגארד, כשגם בתוך הקולג', מאייר, שגדל ברמת השרון, הפך מהר מאוד לאליל הבנות כשהן ממשיכות להקדיש לו סרטונים בטיקטוק. מאייר שותף עם כדורסלנים ישראלים רבים שיצאו הקיץ לארצות הברית, כשהמטרה של כולן דומה וברורה, להשתפר בכדורסל ולנסות לפתוח לעצמם דלתות לליגות טובות וחזקות.

מאייר עוד מסתגל לכדורסל במכללות שעד עכשיו הוא משחק כמעט 16 דקות למשחק, כשהתפקיד שלו משתנה מערב לערב על הפרקט. ולמרות הגעגועים הביתה, הוא מכוון מאוד מטרה. לנו נשאר לראות אותו ממשיך לייצג אותנו בכבוד ולחכות לראות אותו במדי נבחרת ישראל.

