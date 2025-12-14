יום ראשון, 14.12.2025 שעה 18:45
3213-2415מילאן1
3113-2215נאפולי2
3013-3214אינטר3
278-1514רומא4
2512-2314בולוניה5
2411-1914קומו6
2314-1814יובנטוס7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1514גנואה15
1421-1515קליארי16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

לא יודעת לוקחת: מילאן מעדה, אך נאפולי הפסידה

הרוסונרי כבר הפכו את התוצאה נגד ססואלו ובכל זאת נפרדו ב-2:2 מאכזב, אבל האלופה לא ניצלה זאת והפסידה 1:0 לאודינזה. פיורנטינה המשיכה בקריסה שלה

|
לוקה מודריץ' נגד נמניה מאטיץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' נגד נמניה מאטיץ' (IMAGO)

הליגה האיטלקית ממשיכה לצבור תאוצה והיום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-15 בסרייה א’, כשמי שפתחה את יום המשחקים היא מילאן עם 2:2 מאכזב נגד ססואולו. נאפולי לא ניצלה את המעידה ורשמה הפסד מפתיע לאודינזה, כאשר פיורנטינה המשיכה בקריסה שלה עם 2:1 נגד ורונה. בהמשך, אינטר תתארח אצל גנואה ויובנטוס אצל בולוניה.

מילאן – ססואולו 2:2

כשרוצים לזכות באליפות, צריך לנצח משחקים מהסוג הזה ואת זה הרוסונרי לא עשו, על אף שהפכו את התוצאה וכבר הובילו. עיסמאיל קונה כבש ראשון עבור האורחת, דוידה ברטסאגי הפך עם צמד ב-13 דקות, אבל ארמנד לוריינטה צחק אחרון בדקה ה-77 וקבע חלוקת נקודות. מילאן רשמה תיקו חמישי העונה ונעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברצף, תוצאה שללא ספק תעלה חיוך אצל נאפולי, אינטר ורומא.

מוליכה נעצרת:מילאן וססואולו נפרדות ב2:2

אודינזה – נאפולי 0:1

האלופה לא ידעה לנצל את המעידה של מילאן ובסופו של דבר סיימה את המחזור הזה עם נקודה אחת פחות ממנה, כשהיא עם 31 והרוסונרי עם 32. התכולים רשמו את ההפסד הרביעי שלהם העונה בליגה, כשיורגן אקלנקאמפ הכריע את המפגש בדקה ה-73, ועוד נאפולי יצאה בזול כששני שערים נוספים נפסלו למארחת. האורחת נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברצופים, אודינזה חזרה לנצח והתבססה במרכז הטבלה.

פיורנטינה – ורונה 2:1

כלום לא הולך לוויולה העונה, ונראה שהדרך לליגה השנייה באיטליה היא רק עניין של זמן. המארחת היא הקבוצה היחידה בסרייה א’ העונה שללא אפילו ניצחון אחד, והיא נועלת את הטבלה עם שש נקודות בלבד כשהיא רחוקה מאוד מחוף המבטחים. גיפט אורבן כבש ראשון לוורונה, אונאי נונייס עוד השווה לנועלת הטבלה, אבל אורבן השלים צמד עם גול בדקה ה-93, אולי שער שאפשר להגדיר אותו כשער הירידה של פיורנטינה. אגב, המנצחת עדיין מתחת לקו האדום, אך טיפסה למקום ה-18 ורחוקה רק שתי נקודות מפארמה.

