יום ראשון, 14.12.2025 שעה 18:43
ליגה הולנדית 25-26
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3420-4116פיינורד2
2920-3016אייאקס3
2827-4116ניימיכן4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
2420-2516טוונטה אנסחדה7
2220-2615אוטרכט8
2026-2616הירנביין9
2031-1716ספרטה רוטרדם10
1936-2016זוולה11
1828-2516גו אהד איגלס12
1826-2116פורטונה סיטארד13
1626-1415אקסלסיור רוטרדם14
1430-1916וולנדם15
1441-2616הראקלס אלמלו16
1224-1515נאק ברדה17
1227-1916טלסטאר18

שער נקי ללמקין בניצחון טוונטה מול גו אהד איגלס

הבלם השלים משחק מוצלח ב-0:2 של קבוצתו בהולנד. 90 דקות לגאנדלמן בהפסד המאכזב של גנט, 2:0 לאנטוורפן. וייסמן ובלאו וייס לינץ השיגו נקודה מפתיעה

|
סתיו למקין (IMAGO)
סתיו למקין (IMAGO)

הלגיונרים הישראלים ממשיכים במסע שלהם בליגות השונות ברחבי העולם ואנחנו ב-ONE עוקבים אחרי השחקנים שמייצגים את המדינה מעבר לים.

סתיו למקין ממשיך לבסס את מעמדו בטוונטה ההולנדית כשהפעם הוא שיחק 90 דקות ועזר לקבוצתו לברוח בטבלה מיריבתה למשחק, גו אהד איגלס, עם ניצחון 0:2 שקירב אותה למאבק על המקום באירופה.

# דווקא לאחר התיקו המרשים מול סן ז’ילואז וענאן חלאילי, גנט ועומרי גאנדלמן הפסידו 2:0 לאנטוורפן בליגה הבלגית שבזכות הניצחון עברה אותם בטבלה עם אותה כמות נקודות. הישראלי פתח והשלים את המשחק כולו.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)עומרי גאנדלמן (IMAGO)

# בליגה האוסטרית, שון וייסמן ובלאו וייס לינץ סיימו משחק מוצלח מול ראפיד וינה עם 1:1 מפתיע כשהחלוץ השלים 90 דקות.

# בליגה ההונגרית, גבי קניקובסקי עלה כמחליף בדקה ה-61 בהפסד הביתי המפתיע של קבוצתו, פרנצווארוש, 1:0 לדברצן. מוחמד אבו פאני לא נכלל בסגל של רובי קין.

