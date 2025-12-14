שער נקי ללמקין בניצחון טוונטה מול גו אהד איגלס

הלגיונרים הישראלים ממשיכים במסע שלהם בליגות השונות ברחבי העולם ואנחנו ב-ONE עוקבים אחרי השחקנים שמייצגים את המדינה מעבר לים.

# סתיו למקין ממשיך לבסס את מעמדו בטוונטה ההולנדית כשהפעם הוא שיחק 90 דקות ועזר לקבוצתו לברוח בטבלה מיריבתה למשחק, גו אהד איגלס, עם ניצחון 0:2 שקירב אותה למאבק על המקום באירופה.

# דווקא לאחר התיקו המרשים מול סן ז’ילואז וענאן חלאילי, גנט ועומרי גאנדלמן הפסידו 2:0 לאנטוורפן בליגה הבלגית שבזכות הניצחון עברה אותם בטבלה עם אותה כמות נקודות. הישראלי פתח והשלים את המשחק כולו.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

# בליגה האוסטרית, שון וייסמן ובלאו וייס לינץ סיימו משחק מוצלח מול ראפיד וינה עם 1:1 מפתיע כשהחלוץ השלים 90 דקות.

# בליגה ההונגרית, גבי קניקובסקי עלה כמחליף בדקה ה-61 בהפסד הביתי המפתיע של קבוצתו, פרנצווארוש, 1:0 לדברצן. מוחמד אבו פאני לא נכלל בסגל של רובי קין.