יום ראשון, 14.12.2025 שעה 16:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13720-7598עירוני קריית אתא
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11740-6459הפועל גליל עליון
10690-6398מכבי רעננה
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

אושר מינוי פנינת ינאי לשגרירת ישראל ביוון

מינוי אחותו של עופר ינאי, מבעלי הפועל ת"א בכדורסל, אושר פה אחד בישיבת הממשלה והיא תיכנס לתפקי. לצד איטודיס, הקשר היווני של עופר ינאי גדל

|
עופר ופנינת ינאי (ראובן שוורץ ופרטי)
עופר ופנינת ינאי (ראובן שוורץ ופרטי)

הממשלה אישרה בישיבתה היום (ראשון) את מינויה של פנינת ינאי, אחותו של עופר ינאי, מבעלי הפועל תל אביב בכדורסל, לתפקיד שגרירת ישראל ביוון.

שר החוץ, גדעון סער, הביא לאישור הממשלה הצעה למנות את ינאי לראש הנציגות הדיפלומטית של ישראל ביוון, כשהצעה זו קיבלה אישור פה אחד.

ההחלטה הובאה לאישור הממשלה לאחר שמועמדותה של ינאי לתפקיד נבחנה ואושרה על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה בראשות מ”מ הנציב פרופ’ דניאל הרשקוביץ.

כעת  עופר ינאי, יהיה מוקף במאמן בכיר יווני, דימיטריס איטודיס, ומנגד באחות שתהיה שגרירת ישראל במדינה שהישראלים כל כך אוהבים לנפוש בה.

ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה בחנה את מועמדותה של ינאי והתרשמה מניסיונה הציבורי, הניהולי והתקשורתי, וכן מהיכרותה עם עולמות ההסברה והדיפלומטיה הציבורית. הוועדה ציינה כי ניסיונה המקצועי ויכולותיה האישיות מקנים לה התאמה לתפקיד, והמליצה לממשלה לאשר את המינוי, בכפוף לכך שלא יחול שינוי בנסיבות עד למועד איוש המשרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */