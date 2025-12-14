"הפועל פ"ת הקבוצה האהובה עליי חוץ מאיתנו"

מכבי תל אביב תארח מחר (שני) את הפועל פתח תקווה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל במטרה ברורה להשיג ניצחון שיקרב אותם להפועל באר שבע שניצחה אמש את מכבי נתניה. הצהובים מגיעים לאחר ההפסד 4:1 לשטוטגרט בליגה האירופית, ומאמנם ז’רקו לאזטיץ’ ושחקנו דור פרץ דיברו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק שהועברה בשידור חי באתר.

המאמן התחיל את דבריו במחמאות לעבר היריבה כשאמר: “הם לא טובים רק בהתקפות מעבר, הם מאוד טובים עם הכדור והם משחקים כדורגל מעניין. זוהי הקבוצה המועדפת עליי חוץ מאיתנו ואני מצפה למשחק מאתגר”.

על השאלה לגבי היכן היה נועם בן הרוש עד למשחקים האחרונים השיב המאמן: “הוא התכונן לכך שהוא יתחיל לשחק”. בנוסף, הסרבי חשף כי אופק מליקה יהיה זה שיפתח בשער.

לגבי רצף המשחקים הפחות טובים של הקבוצה והאם הו איכול לשים אצבע לע משוה מסוים שלא עובד: “יש סיבות רבות לכך, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשחק יותר טוב ואנחנו גם נעשה זאת”.

לגבי הפער בטבלההשיב: “אנחנו עובדים כל יום כדי לתקן זאת ונקבל תשובות במשחקים”.

על מצבם של הפצועים למשחק: “בליץ’ עדיין לא מוכן למשחק מחר וגם סיסוקו. רז שלמה יהיה מוכן”.

לגבי חלון ההעברות שבפתח: “אין לנו עדיין זמן לחשוב על חלון ההעברות, אנחנו מרוכזים במשחק מחר”.