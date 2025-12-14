וויידמן הוצג באשקלון. גם עוטף דרום החליפה זר

עירוני אשקלון הודיעה רשמית על החתמתו של טיילר וויידמן, במקומו של ג'מארי סמית', שהחליף בקבוצה בעצמו את ג'ונתן פיירל, שנפצע בתחילת העונה. על ההחתמה המסתמנת של וויידמן פרסמנו לראשונה כאן ב-ONE. סמית' שוחרר, לאור יכולתו המאכזבת (ממוצעים של 9.5 נקודות ו-3.3 ריבאונדים העונה) ובמקומו הביאה הקבוצה שחקן המוכר לחובבי הליגה הלאומית בישראל.

וויידמן (30, 2.03) סייע בעונה שעברה למכבי עירוני רעננה להעפיל לליגת העל ובשנתיים שלפני כן שיחק בא.ס רמת השרון, כשגם בעונת 20/21 הוא הספיק לשחק ברעננה. בעונה שעברה תרם וויידמן ממוצעים של 14.7 נקודות ושמונה ריבאונדים בליגה הלאומית.

בתוך כך, במ.כ עוטף דרום גם החליפו זר, לאחר שריקי פאק, הגארד הסקורר של הקבוצה, נפצע לפני כחודש וסיים את העונה. היום הודיעה הקבוצה של ברק פלג על החתמתו של הקומבו גארד, סמקלו קוולה. קוולה (28, 1.92) הדרום אפריקאי מגיע עם רזומה עשיר הכולל קדנציות בספרד, ניסיון בליגות באפריקה ופרה סיזן בליגה בסין.

מאמן הקבוצה, ברק פלג, אמר: “קוולה בא למלא את החסרון של ריקי. הוא יוסיף לנו מימד של פיזיות חזקה ויכולת חשובה לייצר נקודות. הוא גם שחקן הגנה מצוין ומחויב. אנחנו נעשה את כל מה שנדרש כדי לקבל אותו, לחבר אותו מהר ככל האפשר לקבוצה שלנו תוך כדי העונה, ומאחלים לו בהצלחה רבה”.