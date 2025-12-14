יום ראשון, 14.12.2025 שעה 16:51
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
19783-92710הפועל אילת
17685-8209מכבי רחובות
17792-88810עירוני נהריה
16850-94210מכבי אשדוד
16732-7439מ.כ. עוטף דרום
16777-77910הפועל חיפה
15714-77110א.ס. רמה"ש
15863-84710מכבי קריית גת
15982-95211אליצור יבנה
15963-93211הפועל מגדל העמק
14760-7609אליצור אשקלון
14885-83010אליצור שומרון
14943-86811מכבי פ"ת
11801-6849מכבי מעלה אדומים
10800-7249מכבי חיפה
10920-78310מ.ס צפת

וויידמן הוצג באשקלון. גם עוטף דרום החליפה זר

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הגבוה הוותיק חתם בקבוצה של דרור כהן ויחליף את ג'מארי סמית' המאכזב. בקבוצה של ברק פלג, קוולה החליף את פאק הפצוע

|
דרור כהן (חגי מיכאלי)
דרור כהן (חגי מיכאלי)

עירוני אשקלון הודיעה רשמית על החתמתו של טיילר וויידמן, במקומו של ג'מארי סמית', שהחליף בקבוצה בעצמו את ג'ונתן פיירל, שנפצע בתחילת העונה. על ההחתמה המסתמנת של וויידמן פרסמנו לראשונה כאן ב-ONE. סמית' שוחרר, לאור יכולתו המאכזבת (ממוצעים של 9.5 נקודות ו-3.3 ריבאונדים העונה) ובמקומו הביאה הקבוצה שחקן המוכר לחובבי הליגה הלאומית בישראל. 

וויידמן (30, 2.03) סייע בעונה שעברה למכבי עירוני רעננה להעפיל לליגת העל ובשנתיים שלפני כן שיחק בא.ס רמת השרון, כשגם בעונת 20/21 הוא הספיק לשחק ברעננה. בעונה שעברה תרם וויידמן ממוצעים של 14.7 נקודות ושמונה ריבאונדים בליגה הלאומית. 

בתוך כך, במ.כ עוטף דרום גם החליפו זר, לאחר שריקי פאק, הגארד הסקורר של הקבוצה, נפצע לפני כחודש וסיים את העונה. היום הודיעה הקבוצה של ברק פלג על החתמתו של הקומבו גארד, סמקלו קוולה. קוולה (28, 1.92)  הדרום  אפריקאי מגיע עם רזומה עשיר הכולל קדנציות בספרד, ניסיון בליגות באפריקה ופרה סיזן בליגה בסין. 

מאמן הקבוצה, ברק פלג, אמר: “קוולה בא למלא את החסרון של ריקי. הוא יוסיף לנו מימד של פיזיות חזקה ויכולת חשובה לייצר נקודות. הוא גם שחקן הגנה מצוין ומחויב. אנחנו נעשה את כל מה שנדרש כדי לקבל אותו, לחבר אותו מהר ככל האפשר לקבוצה שלנו תוך כדי העונה, ומאחלים לו בהצלחה רבה”.

