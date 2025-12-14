יום ראשון, 14.12.2025 שעה 16:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

לייבוביץ' לא קיבל שיבוץ למשחקי המחזור ה-15

אחרי הטעויות שביצע במשחק בין הפועל ת"א לק"ש אתמול, השופט לא ינהל אף משחק במחזור ה-15. פוקסמן ישפוט את מכבי חיפה נגד בית"ר, ומה שאר השיבוצים?

|
גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)
גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)

נקבע שיבוץ השופטים למחזור ה-15 של ליגת העל, כאשר מי שלא קיבל שיבוץ הוא גל לייבוביץ’, אחרי שתי הטעויות הקריטיות שביצע במחזור האחרון במשחק בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה. 

את המשחק המרכזי בין בית”ר ירושלים למכבי חיפה ישפוט דוד פוקסמן. את המפגש בין מכבי תל אביב למכבי נתניה ינהל אביב קליין, בעוד את משחק בין הפועל תל אביב לבני ריינה ישפוט אוראל גרינפלד.

את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טבריה ינהל אוהד אסולין, את המשחק בין הפועל ירושלים להפועל חיפה ישפוט אביאל לוי, את המשחק בין הפועל פתח תקווה לעירוני קריית שמונה ישפוט דקל צינו ואת המשחק בין בני סכנין למ.ס אשדוד ינהל יוני קלז.

