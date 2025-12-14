יזומן לנבחרת? פסטיבל "לאמין ימאל של באיירן"

לנארט קארל הפך לכוכב של באיירן מינכן העונה, ולא רק בגלל גילו. בגיל 17 ו-290 ימים, הוא כבש במשחק השלישי ברציפות שלו בליגת האלופות, בניצחון 1:3 האחרון מול ספורטינג, משחק שבו גם נבחר לשחקן המצטיין. השער הזה הפך אותו לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של המפעל שמצליח לרשום רצף כזה, תוך שהוא עוקף שמות כמו כריסטיאנו רונאלדו, ליאו מסי וקיליאן אמבפה.

המספרים שלו והביטחון שהוא מקרין הציתו התלהבות גדולה במינכן, עד כדי כך שכמה מחבריו לקבוצה כבר קוראים בפומבי לצרף אותו לנבחרת גרמניה לקראת המונדיאל הבא. "אם אתה מציג יכולת טובה בבאיירן, המסר ברור, בלי קשר לגיל", הדגיש ג'ושוע קימיך, והוסיף כי "כל שחקן הרכב בבאיירן צריך להיות גם שחקן הרכב בנבחרת".

"כאשר אתה כובש כל כך הרבה שערים בגיל 17, זה לא דבר רגיל. ההתפתחות המנטלית והפיזית שלו כרגע טובה. לפעמים הוא היה קצת עייף, אבל זה טבעי כשמשחקים כל שלושה ימים. בעתיד הוא יהיה שחקן שיידע להתמודד היטב עם העומס, אני חושב שיש לו את הפרופיל לזה", אמר מאמנו, וינסנט קומפני.

לנארט קארל בטירוף (IMAGO)

הלחץ על יוליאן נגלסמן לא מגיע רק מהקפטן. גם ג’ונתן טה הביע תמיכה ברעיון ודיבר בזכות חברו לקבוצה: "למה לא? אם הוא ימשיך ככה, זה יהיה מעניין עבור המאמן". קארל עצמו העדיף לשמור על פרופיל נמוך והבהיר שאינו מצפה לזימון קרוב: "אני לא חושב שזה יקרה עדיין", הודה. גם מאמנו בבאיירן, קומפני, ניסה לצנן את ההתלהבות: "למען האמת, היו לו משחקים טובים יותר. זו התפתחות יפה, אבל הדרך עוד ארוכה, וצריך לראות ממנו עוד".

השאלה הגדולה היא איזה תפקיד יהיה לקארל המכונה “לאמין ימאל של באיירן” כאשר ג'מאל מוסיאלה יחלים לחלוטין מהשבר שספג בגביע העולם למועדונים ויחזור בינואר. התחרות בחלק הקדמי, עם מייקל אוליסה, לואיס דיאס והארי קיין כשחקני הרכב קבועים, היא קשה מאוד, אך מעטים בחדר ההלבשה מטילים ספק בכך שקארל ימשיך לצבור דקות משחק. "הוא מרוויח את זה. בסופו של דבר, מה שקובע זו היכולת", סיכם קימיך. אם ימשיך כך, הזימון לנבחרת נראה רק עניין של זמן.