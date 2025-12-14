יום ראשון, 14.12.2025 שעה 15:55
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
379-4913באיירן מינכן1
2916-2914לייפציג2
2811-2313בורוסיה דורטמונד3
2619-3014באייר לברקוזן4
2620-2914הופנהיים5
2429-2914איינטרכט פרנקפורט6
2222-2113שטוטגרט7
1823-1914אוניון ברלין8
1623-2214פ.צ. קלן9
1622-2013פרייבורג10
1622-1814בורוסיה מנשנגלדבאך11
1624-1813ורדר ברמן12
1524-2014וולפסבורג13
1524-1514המבורג14
1328-1714אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
624-1113מיינץ18

יזומן לנבחרת? פסטיבל "לאמין ימאל של באיירן"

כוכב באיירן לנארט קארל זוכה לקריאות מצד חבריו לקבוצה לצירופו לסגל נבחרת גרמניה למונדיאל, אחרי הופעת הפריצה שלו במינכן בגיל 17 ו-290 ימים

|
לנארט קארל (IMAGO)
לנארט קארל (IMAGO)

לנארט קארל הפך לכוכב של באיירן מינכן העונה, ולא רק בגלל גילו. בגיל 17 ו-290 ימים, הוא כבש במשחק השלישי ברציפות שלו בליגת האלופות, בניצחון 1:3 האחרון מול ספורטינג, משחק שבו גם נבחר לשחקן המצטיין. השער הזה הפך אותו לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של המפעל שמצליח לרשום רצף כזה, תוך שהוא עוקף שמות כמו כריסטיאנו רונאלדו, ליאו מסי וקיליאן אמבפה.

המספרים שלו והביטחון שהוא מקרין הציתו התלהבות גדולה במינכן, עד כדי כך שכמה מחבריו לקבוצה כבר קוראים בפומבי לצרף אותו לנבחרת גרמניה לקראת המונדיאל הבא. "אם אתה מציג יכולת טובה בבאיירן, המסר ברור, בלי קשר לגיל", הדגיש ג'ושוע קימיך, והוסיף כי "כל שחקן הרכב בבאיירן צריך להיות גם שחקן הרכב בנבחרת".

"כאשר אתה כובש כל כך הרבה שערים בגיל 17, זה לא דבר רגיל. ההתפתחות המנטלית והפיזית שלו כרגע טובה. לפעמים הוא היה קצת עייף, אבל זה טבעי כשמשחקים כל שלושה ימים. בעתיד הוא יהיה שחקן שיידע להתמודד היטב עם העומס, אני חושב שיש לו את הפרופיל לזה", אמר מאמנו, וינסנט קומפני.

לנארט קארל בטירוף (IMAGO)לנארט קארל בטירוף (IMAGO)

הלחץ על יוליאן נגלסמן לא מגיע רק מהקפטן. גם ג’ונתן טה הביע תמיכה ברעיון ודיבר בזכות חברו לקבוצה: "למה לא? אם הוא ימשיך ככה, זה יהיה מעניין עבור המאמן". קארל עצמו העדיף לשמור על פרופיל נמוך והבהיר שאינו מצפה לזימון קרוב: "אני לא חושב שזה יקרה עדיין", הודה. גם מאמנו בבאיירן, קומפני, ניסה לצנן את ההתלהבות: "למען האמת, היו לו משחקים טובים יותר. זו התפתחות יפה, אבל הדרך עוד ארוכה, וצריך לראות ממנו עוד".

השאלה הגדולה היא איזה תפקיד יהיה לקארל המכונה “לאמין ימאל של באיירן” כאשר ג'מאל מוסיאלה יחלים לחלוטין מהשבר שספג בגביע העולם למועדונים ויחזור בינואר. התחרות בחלק הקדמי, עם מייקל אוליסה, לואיס דיאס והארי קיין כשחקני הרכב קבועים, היא קשה מאוד, אך מעטים בחדר ההלבשה מטילים ספק בכך שקארל ימשיך לצבור דקות משחק. "הוא מרוויח את זה. בסופו של דבר, מה שקובע זו היכולת", סיכם קימיך. אם ימשיך כך, הזימון לנבחרת נראה רק עניין של זמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */