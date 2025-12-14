יום ראשון, 14.12.2025 שעה 15:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2018-1316חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

בישל בברנבאו ודעך: מה עלה בגורלו של אפלאיי?

פפ ראה בו יהלום לא מלוטש כשהביא אותו לברצלונה והוא סיפק בישול היסטורי בחצי גמר האלופות, אך הקריירה שלו לא הייתה כפי שחלם. מה הוא עושה כיום?

|
פפ ואפלאיי (IMAGO)
פפ ואפלאיי (IMAGO)

ברצלונה שילמה על איברהים אפלאיי שלושה מיליון אירו. סרטון ההצגה שלו עורר התלהבות גדולה והציג אותו בפני אוהדי בארסה כווירטואוז עם הכדור, כזה שיכול להפוך לכוכב עולמי. הוא זכה בליגת האלופות, באליפות ספרד ובשני גביעי סופר קאפ, ואף הבריק בסנטיאגו ברנבאו בחצי הגמר עם בישול שהוביל את ברצלונה לוומבלי ב-2011. אבל הפציעות חיבלו בחוויה שלו בקאמפ נואו. מה עלה בגורלו של ההולנדי?

אפלאי נולד באוטרכט ב-2 באפריל 1986 וגדל במשפחה צנועה ממוצא מרוקאי. סיפור חייו עוצב על ידי מות אביו כשהיה ילד, ואמו היא שגידלה אותו ואת אחיו עלי. האופי שנבנה מתוך הקשיים אפשר לו לפרוץ בכדורגל ההולנדי כבר בגיל 17 כאחת הפנינים הבוהקות בדורו, ולהתמודד עם הלחץ שנלווה לכך.

שחקן טכני וחשמלי, עם יכולת לפרוץ קווים מעמדת הקישור ההתקפי או מהאגף, לאפלאיי היה כל מה שנדרש כדי להפוך לשחקן מכריע. לכן פפ גווארדיולה ביקש את החתמתו בחורף 2011. בברצלונה ראו בכך הגעה של יהלום לא מלוטש, בעלות של 3 מיליון אירו בלבד. סרטון ההצגה שלו הדליק את הקהל, אותו שחקן נראה כמי שמסוגל להכל.

אפלאיי (רויטרס)אפלאיי (רויטרס)

לאפלאי היו רגעים מרשימים שבהם הצליח להבליט את כישרונו. אחד הערבים הזכורים הגיע במשחק הראשון של חצי גמר ליגת האלופות בסנטיאגו ברנבאו. מהלך גדול שלו באגף הימני הסתיים ב-0:2 של ליאו מסי, ובפועל העניק לברצלונה חצי כרטיס לגמר בוומבלי, שם הקבוצה הקטלונית זכתה בתהילה מול מנצ'סטר יונייטד (1:3). למרבה הצער, הפציעות קטעו את התנופה. בין חזרות מפציעה לאכזבות חוזרות, ברצלונה החליטה להשאילו כדי שיצבור דקות, תחילה לשאלקה הגרמנית ובהמשך לאולימפיאקוס היוונית. בשני המועדונים הבליח לעיתים, אך מעולם לא הציג את הגרסה המלאה שנראתה באיינדהובן.

בהמשך נמכר לסטוק סיטי, וגם שם לא הצליח לשחזר את שיא יכולתו. בנבחרות, יכול היה לייצג את מרוקו, אך בחר בהולנד. עם ה"אורנג'" השתתף בשני טורנירי יורו, 2008 ו-2012, ובמונדיאל 2010, שבו סיימה הולנד כסגנית אלופת העולם לאחר הפסד לספרד. באותו טורניר שיחק בשלושה משחקים, כולם מהספסל, והוסיף פריצות ורעננות בדקות הסיום.

הפרישה שלו מהמגרשים הגיעה בפברואר 2021, באופן סמלי במועדון שבו הכל התחיל, פ.ס.וו איינדהובן. אך אפלאי לא ניתק קשר עם הכדורגל. הוא ניסה את דרכו על הקווים, תחילה במסגרת ההכשרה בפיינורד ב-2023, לאחר מכן כעוזרו של רובין ואן פרסי בנבחרת הולנד עד גיל 19, ובהמשך חזר לפיינורד כעוזר בקבוצות עד גיל 18 ועד גיל 19. ב-30 ביוני האחרון נפרד סופית מהמועדון.

פפ ואפלאיי (IMAGO)פפ ואפלאיי (IMAGO)

כיום, בגיל 38, אפלאיי מצא יציבות כפרשן טלוויזיה. הוא אחד הקולות הקבועים בתוכנית NOS Studio Voetbal, שם התבסס כפרשן, עם התמקדות מיוחדת בפ.ס.וו של פטר בוס, המוליכה בבטחה את הליגה ההולנדית העונה ומציגה יכולת מרשימה גם בליגת האלופות. "איבי" אפלאיי לא הפך לכוכב העולמי שרבים דמיינו כשגווארדיולה פתח בפניו את דלתות הקאמפ נואו, אך הותיר זיכרון מתוק-מריר, של כישרון עדין במיוחד שנענש שוב ושוב על ידי הפציעות הארורות.

