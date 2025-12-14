בשעה זו: קבוצת הנשים של רמה"ש עומדת לדין

אחרי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” של ONE כי כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) על ידי ההתאחדות לכדורגל נגד מועדון כדורגל נשים רמת השרון, בכירים בקבוצה ושחקניותיה, בגין שורה ארוכה של עבירות תקנוניות חמורות - בהן זיוף חוזים, התחזות, הדחת קטינות ומרמה כלפי הרשות לבקרת תקציבים, בשעה זו מתקיים הדיון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל.

בדיון משתתפים הדיין עו”ד ישראל שמעוני, תובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן, מנהל מחלקת הנוער של רמה”ש אמיר רסלר, עו”ד דליה בושינסקי שמייצגת את רסלר, חבצלת עזוז שחברת הנהלה ברמת השרון, ליאור סילוק יו”ר רמת השרון, עו”ד יפתח אבן עזרא שמייצג את הקבוצה ואת סילוק, מאיר סמדג’ה יו”ר לשעבר של רמה”ש ועו”ד אדם אביסהר שמייצג את סמדג’ה.

ההתאחדות דורשת את העונשים הבאים:

על המועדון – הפסקת פעילות עד תום העונה, הורדה לליגה נמוכה יותר וקנס כספי של לפחות 100,000 ש"ח.

ליאור סילוק (המנכ"ל) – הרחקה מכל תפקיד בהתאחדות למשך שנתיים וקנס של לפחות 20,000 ש"ח.

מאיר סמדג’ה (יו"ר לשעבר) – הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בהתאחדות וקנס של לפחות 10,000 ש"ח.

חבצלת עזוז (חברת הנהלה) – הרחקה לשנתיים מכל תפקיד בהתאחדות וקנס של לפחות 5,000 ש"ח.

אמיר רסלר (מנהל מחלקת הנוער) – הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בהתאחדות.

השחקניות – לגבי ליטל כהן, הרחקה עד תום העונה והרחקה לצמיתות על תנאי בכל מקרה של עבירה בנסיבות דומות. כמו כן, ארבע שחקניות נוספות מצוינות בכתב האישום והן קטינות. לגבי שתיים מהן הדרישה היא להרחקה לחודשיים והרחקה לצמיתות על תנאי בכל מקרה של עבירה בנסיבות דומות, ולגבי שתי שחקניות נוספות הרחקה לחודש והרחקה לצמיתות על תנאי בכל מקרה של עבירה דומה.

לפי כתב האישום, רמה"ש לא עמדה בדרישת המינימום לרישום 16 שחקניות לקראת פתיחת העונה. כדי לעמוד בתנאי הרישום ולפתוח את העונה, פעלו יו"ר הקבוצה לשעבר, מאיר סמדג’ה, המנכ"ל ליאור סילוק, חברת ההנהלה, חבצלת עזוז, ומנהל מחלקת הנוער, אמיר רסלר, לכאורה, בדרכי מרמה חמורות שכללו זיוף חוזים, דיווחים כוזבים ומעורבות של שחקניות קטינות שנדרשו להתחזות לאחרות בבדיקות רפואיות.

לפי הממצאים, הקבוצה שלחה לרשות לבקרת תקציבים חוזים פיקטיביים של שחקניות שכבר פרשו מכדורגל או שלא ידעו כלל שנרשמו, ובכך עקפה את איסור הרישום שהוטל עליה על ידי פיפ"א בשל חוב לשחקנית עבר. אחת מהשחקניות אף הודתה כי כלל לא הייתה מודעת לכך שנרשמה לעונה הנוכחית, ושאף לא חתמה על כל מסמך הקשור לכך.

עוד נטען כי גורמים בקבוצה, ביניהם מנהל מחלקת הנוער, הסיעו נערות לבצע בדיקות רפואיות תחת שמותיהן של שחקניות אחרות - במטרה להנפיק אישורים רפואיים מזויפים. לפי כתב האישום, חלק מהקטינות מולאו בטפסים עם פרטים כוזבים שנשלחו לבקרה התקציבית, וזאת בידיעת בעלי התפקידים הבכירים במועדון.

ההתאחדות טוענת כי מדובר בפרשה חמורה במיוחד, הכוללת עבירות על תקנון הרישום, התקנון הרפואי ותקנון בקרת התקציבים “בנסיבות מחמירות”. בנוסף נטען כי המעורבים הפרו את הקוד האתי של ההתאחדות והפגינו התנהגות שאינה הולמת.

כתב האישום, שנחתם על ידי תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, מדגיש כי “מדובר במעשים חמורים הפוגעים באמון הציבור ובאמינות הענף כולו, ובפרט בכדורגל הנשים שראוי להגנה ולסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה וספורטיביות".

מהלך הדיון

הדיין: “כלפי הקבוצה קיימים אישומים ומבקשים ממני את הפסקת פעילות המועדון לעונה הקרובה, הורדת ליגה וקנס כספי. גם כלפי בעלי התפקידים קיימים אישומים ובקשות לעונשים. השחקניות לא התייצבו ולא בעלות ייצוג”.

חבצלת עזוז: “השחקניות לא פה כי לא הודיעו להן שהן צריכות להיות פה. גם אני לא קיבלתי את הזימון והייתי צריכה לפנות כדי לדעת מתי זה”.

התובע: |לא חושב שקרתה פה תקלה, יש פה אנשי קבוצה שהיו צריכים לעדכן את השחקניות, ואנשי הקבוצה פה אבל השחקניות לא”.

הדיין: “השחקניות צריכות לדעת שהן צריכות להיות כאן, ולא על אנשי המועדון לעדכן אותן, ההתאחדות צריכה”.

התובע: “אני חושב שצריך לפצל את הדיון ביחס לנאשמים שהם אנשי המועדון, והשחקניות, כיוון שהן לא כאן”.

הדיין: “יש כאן תקלה, העדויות של אנשי המועדון פה רלוונטיות גם לעדויות ולאישומים של השחקניות, מה נקרא לעולם לכאן שוב גם אם הם ייענשו כבר? איך זה הגיוני?”

התובע: “יש כאן מספיק ראיות ועובדות כדי גם לנהל את זה מבלי שיגיעו לכאן, מקרים דומים קרו בעבר”.

הדיין: “כשהמקרים פה כל כך משולבים זה בזה אז לא נוכל לקיים ככה, בואו נצא להפסקה ונראה מה עושים בנושא”.

הצדדים יצאו להפסקה למען בירור מי אנשי העמותה החדשים שלא נמצאים, והתקיים בזמן הזה דיון בדלתיים סגורות בקשר לאמיר רסלר, יו”ר רמת השרון.

הדיון חזר, כשתובע אמר: “נתחיל עם גברת עזוז, הגענו להסכמה מבלי להודות בטענות המיוחסות לה, גברת עזוז תסכים שלא לשמש בתפקיד בהתאחדות או בקבוצה המקושרת להתאחדות, במשך שנתיים ימים. גברת עזוז מבקשת גם לומר לפרוטוקול את הדברים הבאים”.

עזוז: “אם הייתי מודעת לדברים שנעשו מאחורי הגב שלי, לא היינו יושבים פה היום. כואב לי ממה שקרה, אני נאמנה לאמת שלי, ואני מבקשת לתת תוקף להסדר הזה”.

הדיין: “לא יוטלו שום עונשים כספיים?”

התובע:”לא”.

התובע: “לגבי הנאשם, סמדג׳ה, הוא יודה למיוחס לו בכתב האישום, למעט סעיפים 28 ו-31 בכתב האישום המתוקן, הכוונה לציטוט לגבי ירידת הליגה, ולנאמר שדברים נעשו מחשש מהנאשם, דברים אלו ימחקו, ומר סמדג׳ה יורחק לתקופה של 15 שנה מכל תפקיד בהתאחדות או בקבוצה שתחתיה, לרבות תפקיד ניהולי כלשהו, באופן רשמי או בעקיפין, גם מבלי להירשם לתפקיד בהתאחדות. לעניין הקנס, הדרישה למתן הקנס תימחק”.

סמדג׳ה: “ההסדר מקובל עליי ואני מביע צער על כל מה שנעשה”.

התובע: “לגבי הנאשם מר רסלר, שים לב למכתב ששלח בתחילת דצמבר בו הוא מודה באישומים, אנחנו נסכים להפחית את דרישת הענישה להרחקה עד לתום עונת 28/29”.

עו”ד אבן עזרא: “אנחנו לא הגענו להסכמה עם התובע, לאור ההודאות של הנאשמים האחרים, מר סילוק מודה להאשמות שמיוחסות לו ב-ג׳1, אבל אין לנו הסכמה לא לגבי העונש ולא לגבי האחריות. סיכמנו שאני אטען בכתב והדיין יגיש סיכומים בכתב, אצטרך שבוע. זה תקף לגבי הנאשם מר סילוק, והן לגבי הקבוצה”.

התובע: “אני אבקש גם כן שבוע, כדי שאוכל לענות לו בהתאם”.