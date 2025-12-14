"דורשים שצוות ה-VAR יוזמן לבדיקת פוליגרף"

גורם בהפועל תל אביב העביר מכתב רשמי לאיגוד השופטים ובו דרישה לבדיקת פוליגרף של צוות ה-VAR מהמשחק אמש (שבת), כשלטענתם החלטות הוועדת המקצועית רק העצימו סימני השאלה הלא מקצועיים אשר סובבים את קבלת ההחלטות במשחק.

אותו גורם בהפועל טען באמצעות המכתב: "אין המועדון נוהג לבקר את השופטים, אך נדמה כי מישהו החליט לפרש את התנהלותנו הג'נטלמנית כחולשה - ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנו דורשים שצוות ה-VAR במשחק יוזמן לבדיקת פוליגרף, בו יישאלו שאלות נוקבות לגבי היושר המקצועי וקבלת ההחלטות במשחק הזה - ובכלל. נודה לקבלת ממצאי בדיקת הפוליגרף בהקדם".

כזכור, המשחק של הפועל ת”א מול עירוני ק”ש הסתיים ב-2:2 אחרי שהאדומים קופחו פעמיים. בוועדה המקצועית של איגוד השופטים אף התייחסו לאירועים בצהריים והודו בכך.

ברדה: ״עשו הכל כדי שנפסיד״

ראשית טענו בוועדה: “בדקה ה-75 התערבות שגויה לכרטיס אדום לשחקן הפועל ת”א רועי אלקוקין. אמנם יש נקודת מגע גבוהה של הפקקים, אך הפגיעה מתבצעת כשהרגל יורדת למטה, ללא נעיצה מובהקת של הפקקים ובעוצמה נמוכה. מדובר באירוע גבולי ולא באירוע ודאי וברור ולכן נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטת השופט במגרש”.

עוד הוסיפו לגבי הפנדל: “בתוספת הזמן של המשחק נפסקה בעיטת עונשין שגויה לזכות עירוני ק״ש. העבירה בוצעה מחוץ לרחבה. המגע הנוסף שהתרחש בתוך הרחבה אינו מצדיק תמיכה בהחלטה לבעיטת עונשין”.